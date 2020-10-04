Почти миллион кыргызстанцев уже проголосовали на выборах

По данным на 14.00, на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосовали 990 тысяч 492 человека, или 28,11 процента избирателей. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее сведениям, наибольшая явка отмечена на участках Оша, где проголосовали 63 тысячи 415 человек (35,24 процента от включенных в списки избирателей), наименьшая — в Иссык-Кульской области. На избирательные участки в регионе пришли 74 тысячи 5 избирателей, или 25,4 процента.

В Бишкеке уже проголосовали 136 тысяч 804 человека (27,49 процента), в Джалал-Абадской области — 194 тысячи 447 (30,2 процента), в Нарынской — 51 тысяча 77 (28,99 процента), в Ошской — 194 тысячи 210 (28,45 процента), в Таласской — 44 тысячи 486 (29,85 процента), в Чуйской — 156 тысяч 996 (26,76 процента) и в Баткенской — 75 тысяч 82 (26,41 процента).

В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша. По стране открыты 2 тысячи 430 участков и 45 — за рубежом. Голосование завершится в 20.00, и уже к 22.00 Центризбирком готов представить предварительные итоги выборов депутатов парламента седьмого созыва.