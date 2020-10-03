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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Президент призвал привлекать на госслужбу молодых кандидатов

Президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио» отметил, что в каждой партии есть талантливая, способная молодежь, которая проявляет себя во время дебатов и встреч с избирателями.

Глава государства считает, что необходимо привлекать на госслужбу и ту молодежь, которая проявила себя во время предвыборной агитации, даже если партия проиграла выборы.

«Я обратил внимание на списки партий и отметил, что все они постарались включить в первую десятку и двадцатку лучших кандидатов. Нам следует привлечь их к государственной службе. Особенно — молодежь. Даст бог, после выборов, каким бы не сформировался Жогорку Кенеш, необходимо поднимать этот вопрос и привлекать этих молодых людей. Я вижу, кто из них всем своим сердцем радеет за свою страну, готов верой и правдой служить ей», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Моя цель — привлечь их на госслужбу, чтобы они могли реализовать себя и внести свой вклад в развитие нашей страны. Мы будем приглашать молодежь из числа партий, которые проиграют выборы.

Сооронбай Жээнбеков
Ссылка: https://24.kg/vlast/167330/
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