Выборы-2020. Президент призвал привлекать на госслужбу молодых кандидатов

Президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио» отметил, что в каждой партии есть талантливая, способная молодежь, которая проявляет себя во время дебатов и встреч с избирателями.

Глава государства считает, что необходимо привлекать на госслужбу и ту молодежь, которая проявила себя во время предвыборной агитации, даже если партия проиграла выборы.

«Я обратил внимание на списки партий и отметил, что все они постарались включить в первую десятку и двадцатку лучших кандидатов. Нам следует привлечь их к государственной службе. Особенно — молодежь. Даст бог, после выборов, каким бы не сформировался Жогорку Кенеш, необходимо поднимать этот вопрос и привлекать этих молодых людей. Я вижу, кто из них всем своим сердцем радеет за свою страну, готов верой и правдой служить ей», — сказал Сооронбай Жээнбеков.