18:36
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть

Верховный суд оставил в силе решение по избирательному округу № 13

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Кыргызстана оставила в силе решение Административного суда Бишкека от 16 февраля по иску кандидата в депутаты по округу № 13 Каныбека Базарбаева. Об этом сообщили в Верховном суде.

Ранее Каныбек Базарбаев обжаловал решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов об отмене повторных выборов, назначенных на 1 марта.

Читайте по теме
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13

Административный суд признал законным постановление ЦИК от 13 февраля, после чего кандидат подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, 30 ноября 2025 года прошли внеочередные выборы в Жогорку Кенеш. Позже ЦИК отменил регистрацию всех 14 кандидатов в округе № 13 из-за нарушений, связанных с установкой наблюдателями камер на избирательных участках, и назначил повторные выборы. Однако 13 февраля комиссия пересмотрела свое решение и признала выборы состоявшимися. По ее решению мандаты депутатов Жогорку Кенеша должны получить Айбек Алтынбеков, Талант Мамытов и Айгуль Карабекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362417/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК вернет залоги кандидатам, но компенсации расходов не будет
Суд признал законной отмену повторных выборов по округу № 13
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
Президент подписал закон: детям окончательно запретили участвовать в агитации
ЦИК опубликовала список избирателей на повторные выборы по округу № 13
В Высшей школе правосудия при Верховном суде назначен новый директор
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия
Повторные выборы в Жогорку Кенеш: в округе № 13 выдвинут 31 кандидат
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об&nbsp;отставке Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об отставке
Бизнес
MBusiness снизил ставку по&nbsp;онлайн-кредиту до&nbsp;рекордных 16&nbsp;процентов MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
17 февраля, вторник
18:30
Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник г...
18:25
Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
18:06
Землетрясение в Казахстане ощутили жители Иссык-Кульской области
18:04
Верховный суд оставил в силе решение по избирательному округу № 13
17:39
Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры