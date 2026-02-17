Верховный суд оставил в силе решение по избирательному округу № 13

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Кыргызстана оставила в силе решение Административного суда Бишкека от 16 февраля по иску кандидата в депутаты по округу № 13 Каныбека Базарбаева. Об этом сообщили в Верховном суде.

Ранее Каныбек Базарбаев обжаловал решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов об отмене повторных выборов, назначенных на 1 марта.

Читайте по теме ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13

Административный суд признал законным постановление ЦИК от 13 февраля, после чего кандидат подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, 30 ноября 2025 года прошли внеочередные выборы в Жогорку Кенеш. Позже ЦИК отменил регистрацию всех 14 кандидатов в округе № 13 из-за нарушений, связанных с установкой наблюдателями камер на избирательных участках, и назначил повторные выборы. Однако 13 февраля комиссия пересмотрела свое решение и признала выборы состоявшимися. По ее решению мандаты депутатов Жогорку Кенеша должны получить Айбек Алтынбеков, Талант Мамытов и Айгуль Карабекова.