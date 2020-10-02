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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1. Мы поддержим развитие малого бизнеса, инициируемого молодежью

Партия «Биримдик» завершает агитационную кампанию.

«Уважаемая молодежь, я поддерживаю ваши идеи и предложения, которые вы представляете в формате диалога», — сказала молодой кандидат от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Нуржамал Казначиева в своей речи на встрече молодых представителей партии.

По словам кандидата, программа партии предусматривает поддержку молодых людей в создании условий для развития малого и среднего бизнеса путем предоставления им льготных кредитов. Такой подход, как она считает, снизит безработицу среди молодых специалистов и повысит квалификацию будущих специалистов.

По мнению Нуржамал Казначиевой, инициатива энергичной молодежи должна быть услышана властями, потому что завтрашний день в их руках.

«Я также баллотируюсь в парламент от молодежи. Я хочу донести ваши интересы до властей. Мои родители — рядовые рабочие. Я из простой семьи. Как и вас, меня заинтересовала платформа партии «Биримдик», и я сделала свой выбор. Молодежь со своими предложениями, идеями и инициативой должна прийти к власти. Я очень рада, что вам небезразлично будущее нашей страны», — сказала Нуржамал Казначиева.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167213/
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