«Биримдик» № 1. Мы поддержим развитие малого бизнеса, инициируемого молодежью

По словам кандидата, программа партии предусматривает поддержку молодых людей в создании условий для развития малого и среднего бизнеса путем предоставления им льготных кредитов. Такой подход, как она считает, снизит безработицу среди молодых специалистов и повысит квалификацию будущих специалистов.

По мнению Нуржамал Казначиевой, инициатива энергичной молодежи должна быть услышана властями, потому что завтрашний день в их руках.

«Я также баллотируюсь в парламент от молодежи. Я хочу донести ваши интересы до властей. Мои родители — рядовые рабочие. Я из простой семьи. Как и вас, меня заинтересовала платформа партии «Биримдик», и я сделала свой выбор. Молодежь со своими предложениями, идеями и инициативой должна прийти к власти. Я очень рада, что вам небезразлично будущее нашей страны», — сказала Нуржамал Казначиева.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.