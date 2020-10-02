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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 1,8 миллиона кыргызстанцев не поменяли паспорт

На пресс-конференции председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что 1,8 миллиона граждан до сих пор не поменяли паспорт.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему избиратели исчезают из списка и, по некоторым данным, только в Бишкеке из 106 тысяч зарегистрированных по форме № 2 выпало из списков по всем 233 участкам 50 тысяч человек, глава ЦИК ответила следующее: «У нас есть и те заявления, что отклонены. Их больше 6 тысяч. Мы на все реагируем своевременно».

Однако пояснить, как получилось, что избиратели, голосующие в Бишкеке, оказались в Баткене или Ала-Буке, председатель Центризбиркома не смогла. Она предположила, что, возможно, сбой произошел на этапе актуализации данных, поскольку кто-то из граждан не указал, что сменил прописку.

Всего в Кыргызстане 2 тысячи 430 участков.

В том числе открыты 10 дополнительных в Оше и 1 за рубежом — в Москве. Таким образом, за пределами страны 4 октября откроются 45 УИК.

Нуржан Шайлдабекова заверила, что сбоя в работе АСУ не будет. На каждом избирательном участке будет установлено две автоматически считывающих урны — основная и запасная, всего их будет 5 тысяч 700.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167263/
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