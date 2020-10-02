Выборы-2020. Президент обратился к кыргызстанцам

Президент страны Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к кыргызстанцам в связи с предстоящими выборами депутатов в Жогорку Кенеш, которые состоятся 4 октября 2020 года.

24.kg приводит текст обращения полностью.

«Уважаемые соотечественники! 4 октября мы будем избирать депутатов в Жогорку Кенеш. Центральная избирательная комиссия, Республиканский штаб при правительстве, местные избирательные комиссии выполняют свои обязанности в рамках законодательства. Агитационная кампания велась в условиях высокой политической конкуренции. Пришло время, когда голос каждого избирателя будет иметь решающее значение.

Качественный состав будущего парламента окажет прямое влияние на развитие нашей страны в ближайшие пять лет.

Поэтому каждый из нас обязательно должен воспользоваться своим правом выбора.

Эти выборы должны быть справедливыми, отражающими свободное волеизъявление наших граждан. Для достижения данной цели были созданы все условия. За год до выборов была определена правовая база. Правила выборов были заранее известны политическим партиям и избирателям. Мы стремимся обеспечить справедливость выборов не только во время голосования и подведения итогов, но и на всех этапах выборного процесса. Мы ввели новые нормы в законодательство с целью профилактики нарушений закона, привлечения к ответственности за незаконные действия и предотвращения использования административного ресурса.

Уважаемые лидеры политических партий, кандидаты! Для всех партий были созданы равные условия для проведения агитационной кампании. Не было никаких препятствий для выражения политических позиций и взглядов.

Призываю вас не выходить за рамки избирательного законодательства. Не забывайте о том, что подкуп голосов преследуется по закону! В любой борьбе обязательно будет победившая и проигравшая сторона.

Уверен, что проигравшие не пойдут на поводу своих личных амбиций и не станут провоцировать раскол в обществе, наносить вред миру и стабильности в стране. Не будем забывать, что будут приняты все решительные меры в рамках закона в отношении тех, чьи действия будут угрожать единству народа, межнациональному согласию, целостности нашего государства и верховенству закона.

Дорогие соотечественники! В день выборов к нашей стране будет приковано внимание всего международного сообщества. Надеюсь, что этот день останется в истории нашей страны как день проявления высокой политической культуры. Давайте проведем выборы, не роняя нашей национальной чести и достоинства. Представители 16 партий, принявшие участие в выборной гонке и достигшие победы, — достойные сыновья и дочери нашего народа. Мы считаем, что для вас нет высшей ценности, чем благополучие людей и спокойствие в обществе. Для всех нас интересы страны превыше всего!

Уважаемые избиратели! За кого мы отдадим свои голоса — это личное решение каждого, его личное волеизъявление. Никто не имеет права оказывать давление или навязывать свое мнение. Голос каждого избирателя решает судьбу страны.

Определяет политическое, экономическое, социально-культурное направление развития государства. Программа и перспективные цели каждой партии, участвующей в выборах, ясны. Поэтому 4 октября каждый из нас должен сделать свой политический выбор!

Дорогие мои сограждане! Уверен, что мы проявим политическую проницательность и не ошибемся с выбором, отдав свой голос за тех, кто будет служить не своим интересам, а интересам народа. Каждому из вас желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан и на нашей благодатной земле всегда царит мир!».