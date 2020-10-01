Выборы-2020. Агитаторов партии «Бир Бол» обвиняют в подкупе и угрозах

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК проверит поступившую на WhatsApp информацию от жительницы жилмассива «Ак-Орго» Нуржан Малик кызы. Она сообщила, что агитаторы партии «Бир Бол» раздавали гражданам по 2 тысячи сомов.

Женщина призналась, что взяла деньги и по просьбе представителей политорганизации сменила избирательный адрес. Она утверждает, что ежедневно агитаторы приходят к ней домой, звонят по телефону и оказывают на нее давление, чтобы в день выборов она проголосовала за них.

«Я ответила прибывшим агитаторам «Бир Бола», что не намерена отдавать свой голос за эту партию и проголосую за другую. Однако агитаторы, угрожая, сказали, что если я не буду голосовать за них, то буду обязана выплатить политобъединению 10 тысяч сомов», — рассказала Нуржан Малик кызы.

В Центризбиркоме отметили: если женщина обратится в милицию, то ей придется выплатить штраф, поскольку она призналась, что продала свой голос. Информация направлена в МВД. Началось расследование.