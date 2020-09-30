Партия «Кыргызстан» № 15: Увеличим «балага суйунчу» до 50 тысяч сомов

В Кыргызстане 1 января 2018 года вступил в силу закон о выплатах государственного пособия «балага суйунчу», основной целью которого является поддержка семей, в которых рождаются дети.

На сегодняшний день размер «балага суйунчу» составляет 4 тысячи сомов на каждого рожденного ребенка. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого новорожденного.

Согласно данным Министерства труда и социального развития, с момента запуска проекта выплаты пособия «балага суйунчу» денежные средства от государства получил 326 тысяч 671 человек. С начала 2018 по 1 сентября 2020 года из республиканского бюджета на эти цели израсходовано 1 миллиард 459 миллионов 995 тысяч сомов. При этом в связи с отсутствием заявлений на получение пособия выплаты на младенцев не получили 90 тысяч 617 родителей.

Вместе с тем политическая партия «Кыргызстан» считает размер пособия в 4 тысячи сомов недостаточным и предлагает расширить перечень лиц, имеющих право получить пособие «балага суйунчу» в размере 50 тысяч сомов.

Так, исходя из того, что основной целью данного пособия является поддержка семей с низким уровнем доходов, нужно:

а) предусмотреть «балага суйунчу» в размере 50 тысяч сомов для граждан, имеющих статус «малообеспеченная семья» (семья, имеющая ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже гарантированного минимального дохода) и «малоимущая семья» (семья, имеющая ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже черты бедности);

б) выдавать пособие в размере 50 тысяч сомов в случае рождения одновременно двух и более детей;

в) выдавать пособие в размере 50 тысяч сомов в случае рождения шестого и более ребенка в семье (многодетные семьи).

Кроме того, партия предлагает поэтапное увеличение суммы пособия «балага суйунчу» до 50 тысяч сомов, которое будет рассматриваться ежегодно при утверждении государственного бюджета. Минимальная сумма увеличения пособия должна составить 10 процентов.

Партия Кыргызстан № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020 г.).