Партия «Кыргызстан» № 15 за свободу слова!

Согласно ежегодному глобальному рейтингу по состоянию свободы прессы международной организации «Репортеры без границ», в 2020 году Кыргызстан занял 82-е место из 180.

В докладе отмечается, что плюрализм кыргызских СМИ — исключительный в Центральной Азии и характерен только для массмедиа КР. Именно возможность свободно освещать и информировать отличают Кыргызстан от соседних стран и оказывают неоценимую пользу для развития республики.

С одной стороны, СМИ в Кыргызстане выполняют свою главную функцию — обеспечивают реальной и правдивой информацией население и осуществляют эффективную связь между обществом и государственными институтами власти. Однако в правовом отношении они не защищены, так как это сделано в странах с развитой демократией.

На протяжении последних лет имели место быть многочисленные судебные иски в отношении журналистов. Чиновники и известные личности судились с журналистами, требуя миллионных компенсаций. Этот негативный тренд довольно сильно пошатнул доверие представителей массмедиа к властям.

Партия «Кыргызстан» всегда придерживалась мнения о том, что журналист должен быть тем звеном общественного процесса, который обеспечивает посредничество между обществом и властями, способным предоставить широкой общественности объективную реальность, а также привлечь внимание общества к актуальным темам и злободневным проблемам.

Свобода прессы и свобода слова остаются неприкасаемым и бесценным богатством граждан Кыргызстана. Сегодня как никогда актуален вопрос усиления ответственности власти перед народом и законом.

Государство, выбирая путь демократического развития, должно содействовать развитию и поддержанию свободы слова и плюрализма выражения мнения в нашей стране.

Согласно 31 статье Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право на свободу мысли и мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него. В связи с этим партия «Кыргызстан» не только будет добиваться соблюдения этих требований, но и придерживаться их.

Свобода слова — это основа нашей демократии!

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).