Откровенный разговор о важном. Встреча «Мекеним Кыргызстана» с жителями Нооката

Агитационный караван партии «Мекеним Кыргызстан» прибыл в Ноокатский район Ошской области. Кандидаты в депутаты Ибрагим Жунусов, Искендер Матраимов, Алишер Козуев и другие представители партии встретились с местными жителями и обсудили проблемы региона, а также пути их решения.

Как и в большинстве районов, в Ноокате есть большое количество нерешенных проблем. Главная из них — это проблема мигрантов, которые вынуждены работать вдали от дома из-за отсутствия работы.

«Мы предлагаем открыть швейные цеха, чтобы обеспечить работой местных жителей. Такой шаг поможет снизить отток рабочей силы из страны», — заявил кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Акжол уулу Жоомарт.

О целях партии рассказал и Искендер Матраимов.

«Наша программа охватывает все проблемы страны и предлагает решения. Например, необходимо вдвое сократить число депутатов и исключить дублирование функций чиновников, — отметил он.

В списке отраслей, которые будут стимулировать развитие страны, почетное место занимает аграрный сектор. Политическая партия «Мекеним Кыргызстан» представила свои предложения по развитию этого направления. Правительство также должно поддерживать фермеров», — уверены в «Мекеним Кыргызстане».



Большинство жителей Ноокатского района не скрывают, за какую партию проголосуют на предстоящих выборах. Они отметили, что партия «Мекеним Кыргызстан» собрала кандидатов, которые смогут служить своему народу, и выразили поддержку этому политическому единству на выборах.

4 октября выберите № 4 и скажите «да» развитию регионов!

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