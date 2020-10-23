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Происшествия

ГКНБ: В Центре образования Октябрьского района похитили 90 миллионов сомов

ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Центре образования Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что некоторые бывшие работники Центра образования в сговоре с бывшим начальником Октябрьского управления Министерства финансов Н.С., действуя под покровительством заместителя муниципальной администрации по Октябрьскому району мэрии Т.К., завладели денежными средствами из местного бюджета в особо крупном размере. По предварительным расчетам, бюджету города нанесен ущерб на сумму более 90 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности всех причастных к указанному преступлению лиц.

Отметим, что на сайте мэрии Бишкека начальником Октябрьского управления Министерства финансов с инициалами Н.С. значится только Нургуль Султаналиева. А заместителем акима Октябрьского района с инициалами Т.К.  — Татьяна Кузнецова. Иных совпадений не найдено. Татьяна Кузнецова позже была назначена вице-мэром столицы. Но ушла по собственному желанию и участвовала в выборах депутатов Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170533/
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