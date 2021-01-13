12:25
USD 83.78
EUR 101.84
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Чиновник попал в больницу после того, как стал фигурантом уголовного дела

В Оше задержанный по факту злоупотребления должностным положением глава сельской управы Сарай Замирбек Тургунбаев госпитализирован. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Тургунбаев был госпитализирован в частную клинику спустя несколько дней после задержания.

Отметим, что глава айыл окмоту Сарай был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан». Его называют приближенным экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Его задержали 7 января. По версии следствия, при строительстве средней школы в селе Киров на 720 мест были завышены объемы выполненных работ на сумму более 24 миллионов сомов. Замирбек Тургунбаев с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию школу с некачественно выполненной работой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179820/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан глава сельской управы Сарай Кара-Суйского района
В Кара-Суу неизвестные украли у бизнесмена $100 тысяч и ранили его сына
ГКНБ: В Центре образования Октябрьского района похитили 90 миллионов сомов
«Реформа» требует роспуска партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан»
«Мекеним Кыргызстан» партиясынын өлкө элине кайрылуусу
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Спасибо народу Кыргызстана!
Эмне үчүн «Мекеним Кыргызстан» бүткүл кыргызстандыктардын партиясы?
Тууганбек Чолпонбаев: «Мекеним Кыргызстан» партиясы эл ишенимин актайт
Осмон Турдумамбетов: «Мекеним Кыргызстан» элге берген убадасын аткарат
№ 4 Сиздин тандоо! «Мекеним Кыргызстан» кыргыз элине ыраазылык билдирет
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
Бизнес
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
13 января, среда
12:22
Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования считают это невозможным Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования...
12:16
Заместитель главы МВД: Угнанную машину на учет не поставят
12:09
Чиновник попал в больницу после того, как стал фигурантом уголовного дела
12:02
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
12:01
Смерть ребенка на горнолыжной базе «Каракол». Комментарий администрации