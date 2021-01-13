Чиновник попал в больницу после того, как стал фигурантом уголовного дела

В Оше задержанный по факту злоупотребления должностным положением глава сельской управы Сарай Замирбек Тургунбаев госпитализирован. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Тургунбаев был госпитализирован в частную клинику спустя несколько дней после задержания.

Отметим, что глава айыл окмоту Сарай был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан». Его называют приближенным экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Его задержали 7 января. По версии следствия, при строительстве средней школы в селе Киров на 720 мест были завышены объемы выполненных работ на сумму более 24 миллионов сомов. Замирбек Тургунбаев с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию школу с некачественно выполненной работой.