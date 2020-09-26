Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента

В очередном интервью «Биринчи радио» президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что введение карантина после выборов в парламент— это не решение проблемы.

По его словам, в марте и апреле вводили карантин, чтобы привить культуру соблюдения санитарных правил, это дало свои результаты. Однако после снятия карантина граждане начали игнорировать санитарные нормы и не соблюдали социальную дистанцию, отнеслись равнодушно к призывам о соблюдении санитарных норм.

«Поверили словам некоторых политиков, что нет никакой болезни. В результате июнь и июль у нас выдались тяжелыми, больницы и врачи не успевали оказывать медицинскую помощь людям, и мы все были свидетелями этих трудностей», — подчеркнул глава государства.

Поэтому каждый из нас должен нести ответственность, не надеясь на карантин. Каждый должен научиться соблюдать необходимые нормы и быть ответственным. Сооронбай Жээнбеков

Отметим, что число зараженных коронавирусом стало вновь увеличиваться. За прошедшие сутки зафиксировано 158 новых случаев.