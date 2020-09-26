16:01
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента

В очередном интервью «Биринчи радио» президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что введение карантина после выборов в парламент— это не решение проблемы.

По его словам, в марте и апреле вводили карантин, чтобы привить культуру соблюдения санитарных правил, это дало свои результаты. Однако после снятия карантина граждане начали игнорировать санитарные нормы и не соблюдали социальную дистанцию, отнеслись равнодушно к призывам о соблюдении санитарных норм.

«Поверили словам некоторых политиков, что нет никакой болезни. В результате июнь и июль у нас выдались тяжелыми, больницы и врачи не успевали оказывать медицинскую помощь людям, и мы все были свидетелями этих трудностей», — подчеркнул глава государства.

Поэтому каждый из нас должен нести ответственность, не надеясь на карантин. Каждый должен научиться соблюдать необходимые нормы и быть ответственным. 

Сооронбай Жээнбеков

Отметим, что число зараженных коронавирусом стало вновь увеличиваться. За прошедшие сутки зафиксировано 158 новых случаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166528/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Президент призвал не забывать о санитарных нормах при агитации
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Цифровизация в деле: в ЦСМ № 2 не работает электронная запись к врачу
Вторая волна COVID-19. Как Бишкек готовится к повторной вспышке нового вируса
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 158 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 46 090
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 155 человек
COVID-19: ситуация ухудшилась. Республиканский штаб провел экстренное заседание
Мэрия Бишкека сообщила об усилении санитарного контроля
В городе Ош пять солдат срочной службы заразились коронавирусом
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Россия и&nbsp;Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов Россия и Кыргызстан готовы увеличить количество авиарейсов
Следует&nbsp;ли ограничить депутатов по&nbsp;числу избраний в&nbsp;Жогорку Кенеш? Опрос Следует ли ограничить депутатов по числу избраний в Жогорку Кенеш? Опрос
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
26 сентября, суббота
16:00
Не хочу опять оказаться на улице. ВИЧ-позитивная о жизни с инфекцией Не хочу опять оказаться на улице. ВИЧ-позитивная о жизн...
15:55
Выборы-2020. Президент считает, что в парламент должны пройти пять-шесть партий
15:31
Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
15:23
Выборы-2020. Президент призвал не забывать о санитарных нормах при агитации
15:13
Заявление председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова