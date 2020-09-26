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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Агитационный караван партии «Кыргызстан» прибыл в Таласскую область

Кандидат от политической партии «Кыргызстан» Кумаш уулу Кылычбек встретился с жителями села Покровка Манасского района Таласской области.

Он подробно рассказал о политорганизации и программе «Эл учун», которая является логическим завершением программы 2015 года. Она охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности и включает в себя конкретные шаги для активных реформ в экономике, социальной сфере, государственном управлении, международной политике и безопасности граждан.

В ходе встречи жители Манасского района задали Кумаш уулу Кылычбеку вопросы относительно насущных проблем в населенном пункте. В частности, жители Манасского района подняли вопросы о доступе к чистой питьевой воде, строительстве дорог, состоянии сельских школ и миграции граждан.

В свою очередь кандидат заверил, что решение всех этих проблем обозначено в программе партии.

«Единственный способ решить проблемы в селе — это создать рабочие места и улучшить инфраструктуру. Наше политобъединение не дает пустых обещаний. Мы внесли большой вклад в развитие промышленности и экономики республики, предоставляя людям рабочие места. Если экономика страны будет развиваться и люди будут обеспечены работой, то проблемы будут решены», — сказал он.

В завершение встречи жители села пожелали Кумаш уулу Кылычбеку и всей партии успехов на предстоящих выборах.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политорганизации уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166524/
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