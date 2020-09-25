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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Кандидат от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев проводит встречи в Бишкеке

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев проводит встречи с жителями Бишкека. Очередная встреча с избирателями прошла у Института земледелия.

В ходе дружественной беседы кандидат представил программу партии «Эл учун», а также обменялся с собравшимися мнениями о необходимых изменениях в жизнедеятельности граждан.

Алмаза Сарыбаева поразило то, что людей, не связанных с большой политикой, волнуют большие геополитические вопросы. У каждого избирателя есть определенная обеспокоенность тем, что сегодня происходит в государстве. Они интересовались развитием экономики республики, созданием рабочих мест, готовностью властей и сферы здравоохранения к возможному ухудшению ситуации с COVID-19.

Кандидат постарался дать исчерпывающие ответы. Избиратели остались удовлетворены встречей, они оценили живой формат общения и выразили поддержку Алмазу Сарыбаеву и политорганизации на выборах.

Сегодня вечером претендент встретится с жителями жилого массива «Ак-Орго».

***

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166489/
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