Кандидат от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев проводит встречи в Бишкеке

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан» Алмаз Сарыбаев проводит встречи с жителями Бишкека. Очередная встреча с избирателями прошла у Института земледелия.

В ходе дружественной беседы кандидат представил программу партии «Эл учун», а также обменялся с собравшимися мнениями о необходимых изменениях в жизнедеятельности граждан.

Алмаза Сарыбаева поразило то, что людей, не связанных с большой политикой, волнуют большие геополитические вопросы. У каждого избирателя есть определенная обеспокоенность тем, что сегодня происходит в государстве. Они интересовались развитием экономики республики, созданием рабочих мест, готовностью властей и сферы здравоохранения к возможному ухудшению ситуации с COVID-19.

Кандидат постарался дать исчерпывающие ответы. Избиратели остались удовлетворены встречей, они оценили живой формат общения и выразили поддержку Алмазу Сарыбаеву и политорганизации на выборах.

Сегодня вечером претендент встретится с жителями жилого массива «Ак-Орго».

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