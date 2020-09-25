Выборы-2020. Из списка партии «Республика» вышли четыре кандидата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла решение об исключении кандидатов из зарегистрированного списка партии «Республика».

Отмечается, что из списков убрали безработных Арстанбека Абдибалиева (№ 82) и Жанару Муратову (№ 91), а также председателя айыльного кенеша Нурали уулу Алманбета (№ 114) и менеджера по рекламе в частном ОсОО Самата Алиева (№ 134).

Уточняется, что решение принято на основании письменного уведомления политорганизации.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября. В них участвуют 16 партий.