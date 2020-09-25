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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Избиратели жалуются, что их перебрасывают на другие участки

От избирателей продолжают поступать жалобы, что их перебрасывают на другие участки без ведома.  Пользователь Facebook Гуля Сарбаева написала на своей странице, что ее сын оказался прикрепленным к участку, на котором ранее никогда не голосовал. 

По ее словам, сын писал заявление по форме № 2 и хотел проголосовать в Балыкчи. Каким образом его определили на участок в другом конце Бишкека,  непонятно. 

Всего поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. По факту фальсификации документов возбуждено 25 уголовных дел.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166394/
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