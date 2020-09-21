Выборы-2020. Более 445 тысяч избирателей проголосуют по форме № 2

В Кыргызстане более 445 тысяч избирателей проголосуют по форме № 2. Об этом сообщила на своей странице в Facebook член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, большинство партий требуют от ГКНБ и Генпрокуратуры провести проверку, а от ЦИК — предоставить по каждому УИК данные о регистрации избирателей по форме № 2 начиная с 26 июля.

В Кыргызстане 3 миллиона 466 тысяч избирателей.

Отметим, что 19 сентября, согласно закону, — последний день, когда по форме № 2 можно изменить избирательный адрес.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не карается.