Выборы-2020. ЦИК просит не затягивать расследование по фактам нарушений

ЦИК просит прокуратуру и МВД не затягивать со сроками при расследовании выявленных фактов нарушений.

Уточняется, что в правоохранительные органы были направлены материалы по инциденту в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Жители пожаловались на массовый подвоз избирателей из регионов для регистрации по форме № 2 в УИК № 2129 и № 2130.

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В координационную группу по оперативному реагированию информация поступила в середине сентября и спустя сутки была направлена в ТИК, прокуратуру и отделение милиции. РОВД Базар-Коргонского района зарегистрировал этот факт по статье «Подкуп голосов» 16 сентября. Однако результатов расследования нет до сих пор.

На расследование резонансных заявлений в предвыборный период отводится три дня.

Регистрация по форме № 2 завершилась, напомним, 19 сентября.

Всего по форме № 2 поступило 481 тысяча 950 заявлений.