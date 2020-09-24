18:00
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК просит не затягивать расследование по фактам нарушений

ЦИК просит прокуратуру и МВД не затягивать со сроками при расследовании выявленных фактов нарушений.

Уточняется, что в правоохранительные органы были направлены материалы по инциденту в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Жители пожаловались на массовый подвоз избирателей из регионов для регистрации по форме № 2 в УИК № 2129 и № 2130.

Читайте по теме
Выборы-2020. В Кыргызстане возбуждено 40 дел по факту подкупа избирателей

В координационную группу по оперативному реагированию информация поступила в середине сентября и спустя сутки была направлена в ТИК, прокуратуру и отделение милиции. РОВД Базар-Коргонского района зарегистрировал этот факт по статье «Подкуп голосов» 16 сентября. Однако результатов расследования нет до сих пор.

На расследование резонансных заявлений в предвыборный период отводится три дня.

Регистрация по форме № 2 завершилась, напомним, 19 сентября.

Всего по форме № 2 поступило 481 тысяча 950 заявлений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166319/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Гражданин, пришедший на участок с температурой, не проголосует
Выборы-2020. УИК обеспечены на 100 процентов санитайзерами, масками и перчатками
Выборы-2020. На две партии поступили жалобы. МВД разбирается
Выборы-2020. Представителя партии «Республика» подозревают в подкупе избирателей
Выборы-2020. Партия разместила агитационный плакат на столбе ЛЭП
Выборы-2020. ЦИК напоминает: театрализованные постановки запрещены
Выборы-2020. «Мекеним Кыргызстан» раздавала сладости — прокуратура разбирается
Выборы-2020. ЦИК аккредитовала 42 международных наблюдателя
Выборы-2020. ЦИК не станет пока рассматривать инцидент в Араване
Выборы-2020. Реформы, казнь, люстрация. Что еще обещают партии
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Выборы-2020. Шыкмаматов требует от&nbsp;ЦИК отменить все регистрации по&nbsp;форме &#8470;&nbsp;2 Выборы-2020. Шыкмаматов требует от ЦИК отменить все регистрации по форме № 2
Бизнес
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
24 сентября, четверг
17:51
Выборы-2020. Драка в Араване: кандидатов двух партий сняли с гонки Выборы-2020. Драка в Араване: кандидатов двух партий сн...
17:45
Президенты Кыргызстана и Турции обсудили совместные планы на будущее
17:43
По драке в Араване возбудили дело по статье «Хулиганство»
17:40
Кандидат от партии «Кыргызстан» Асель Атабекова: Я сделала правильный выбор!
17:29
Выборы-2020. ЦИК просит не затягивать расследование по фактам нарушений