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Власть

Сооронбай Жээнбеков обсудил с главой ГКНБ борьбу с коррупцией и выборы

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с председателем ГКНБ Орозбеком Опумбаевым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Орозбек Опумбаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша, в рамках которых подготовлен план совместных мероприятий ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры.

Органы нацбезопасности работают над недопущением дестабилизации общественно-политической ситуации во время выборного процесса и обеспечением антитеррористической защищенности стратегических объектов страны. Усилена служебная дисциплина среди сотрудников, устраняются недостатки в организации антикоррупционного процесса в государственных органах.

Вместе с этим, как отметил Орозбек Опумбаев, большое внимание уделяется проектам в сфере цифровой трансформации. Образован координационный центр по обеспечению кибербезопасности ГКНБ.

Президент отметил важность обеспечения общественной безопасности при организации выборного процесса, усиления контроля за приграничными участками в целях недопущения на территорию страны членов экстремистских и террористических организаций.

Сооронбай Жээнбеков призвал усилить работу территориальных подразделений ГКНБ по выявлению коррупционных схем.

Глава государства подчеркнул необходимость улучшения качества расследования уголовных дел и усиления работы по возмещению ущерба по коррупционным и экономическим уголовным делам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166289/
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