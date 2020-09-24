Сооронбай Жээнбеков обсудил с главой ГКНБ борьбу с коррупцией и выборы

Президент Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с председателем ГКНБ Орозбеком Опумбаевым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
Орозбек Опумбаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша, в рамках которых подготовлен план совместных мероприятий ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры.
Органы нацбезопасности работают над недопущением дестабилизации общественно-политической ситуации во время выборного процесса и обеспечением антитеррористической защищенности стратегических объектов страны. Усилена служебная дисциплина среди сотрудников, устраняются недостатки в организации антикоррупционного процесса в государственных органах.
Вместе с этим, как отметил Орозбек Опумбаев, большое внимание уделяется проектам в сфере цифровой трансформации. Образован координационный центр по обеспечению кибербезопасности ГКНБ.
Президент отметил важность обеспечения общественной безопасности при организации выборного процесса, усиления контроля за приграничными участками в целях недопущения на территорию страны членов экстремистских и террористических организаций.
Сооронбай Жээнбеков призвал усилить работу территориальных подразделений ГКНБ по выявлению коррупционных схем.
Глава государства подчеркнул необходимость улучшения качества расследования уголовных дел и усиления работы по возмещению ущерба по коррупционным и экономическим уголовным делам.