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Власть
Сюжет: «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан» провела субботник в жилмассиве «Бакай-Ата»

В среду, 23 сентября, в жилом массиве «Бакай-Ата» состоялся субботник, в котором приняли участие представители политической партии «Кыргызстан», в том числе кандидат в депутаты парламента Зухра Кемелбекова, член политобъединения Самарбек Болотбеков, а также местные жители.

Вооружившись перчатками и мусорными пакетами, участники субботника в течение двух часов очищали от мусора центральную улицу жилого массива. Местные жители также активно откликнулись на приглашение сделать территорию чище и уютнее. Командный дух и отличное настроение помогли активистам привести улицу в порядок. Весь собранный мусор был вывезен за пределы жилого массива.

После субботника кандидат в депутаты от политической партии «Кыргызстан» Зухра Кемелбекова, а также представитель политобъединения Самарбек Болотбеков провели встречу с жителями жилмассива «Бакай-Ата».

Кандидат подробно рассказала о партии «Кыргызстан» и программе «Эл учун», которая охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности и сможет обеспечить стратегию развития республики по ключевым направлениям.

В завершение встречи избиратели пожелали политорганизации и кандидату успехов на выборах.

Партия «Кыргызстан» № 15: Благополучие народа — благополучие всего государства!

 *** 

Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свидетельство № 94 от 06.08.2020).
Ссылка: https://24.kg/vlast/166284/
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