Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев: Мы можем потерять государство

Если Кыргызстан не встанет на путь правильного, динамичного развития, мы можем потерять государство, заявил лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев на встрече с жителями села Байтик Аламединского района Чуйской области.

По его словам, в течение 30 лет независимости страны не наблюдается заметного развития, многие граждане работают в другом государстве, хотя в республике достаточно природных ресурсов.

«Если сравнивать с другими странами, наша богаче и территорией больше. Возьмем, к примеру, прибалтийские Эстонию, Литву, Латвию. Их население насчитывает 1,8 миллиона, 2 миллиона, 2,02 миллиона граждан соответственно, вместе взятые меньше нашего. Их общая территория тоже меньше Кыргызстана. Наш бюджет составляет $2,09 миллиарда, их — 10, 12 и 14 миллиардов, что в семь раз больше, чем наш бюджет. Зарплата учителей там от 1 тысячи евро, медсестер — 900 евро. Золота нет, угля нет, туризма, электроэнергии — тоже. А богатеют они за счет правильного управления, правильного использования человеческих ресурсов», — отметил Канатбек Исаев.

Он также привел в пример Швейцарию, с которой часто сравнивают Кыргызстан. «Ее территория в пять раз меньше, примерно как наша Нарынская область. А как живут там люди! В Японии и Южной Корее нет даже 10 процентов наших богатств. Поэтому мы не должны жаловаться, у нас достаточно ископаемых, воды, люди у нас умные. Надо просто правильно управлять. Коалиция большинства парламента формирует правительство — исполнительный орган. А то, кто окажется в этой коалиции, зависит от партий, вошедших в Жогорку Кенеш. Поэтому важно сделать правильный выбор. Выборы — это не только пятилетнее будущее республики, но и направление развития государства на 10-15 лет. Если мы не встанем на путь правильного, динамичного развития, мы потеряем государство», — сказал лидер политорганизации.

Вместе с тем он подчеркнул, что предки много веков проливали кровь за землю и людей, участвовали в войнах, в результате кыргызстанцы добились независимости, но не могут никак с достоинством оценить труд предыдущих поколений. «У меня есть копия благодарственного письма от султана Абдулхамида, который благодарит Шабдана Баатыра за вклад в строительство железной дороги от территории современной Турции до Мекки. Тогда, направляясь в хадж в Мекку, Шабдан Баатыр увидел турков, строящих дорогу, и дал им 2 тысячи золотых. Эта дорога уже почти разрушена, но турки до сих пор помнят вклад кыргызов в ее строительство. Мы когда-то сами могли оказывать помощь, которая требуется сейчас нам самим. Поэтому пришло время изменить жизнь кыргызстанцев к лучшему, пришло время отличать белое от черного, пришло время сделать правильный выбор!» — заявил Канатбек Исаев.

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