Коррупция, революция: о чем говорили кандидаты «Бир Бола» на форуме в Оше

В Оше прошло одно из масштабных мероприятий года — форум политической партии «Бир Бол». В парке имени Токтогула Сатылганова собрались неравнодушные граждане и сторонники, чтобы услышать программу партии и пути ее реализации. В своих эмоциональных выступлениях кандидаты затронули такие темы, как борьба с коррупцией, развитие предпринимательства в каждой семье, ограничение свободы слова, проблема миграции и другие важные для общественности темы.

В своем эмоциональном выступлении кандидат от «Бир Бола» Дуйшон Торокулов отметил, что коррупция стала основным препятствием для развития туризма, сельского хозяйства и привлечения инвестиций в целом.

«Коррупция управляет нами. Руководители четырех ветвей власти говорят о борьбе с коррупцией, но общественности показывают лишь то, как задерживают с поличными милиционеров, врачей, учителей. Власти пытаются бороться с ее проявлениями на низком уровне, а не в верхах — это тоже своего рода коррупция. Сейчас у народа появилась хорошая возможность дать отпор и противостоять этому», — отметил Дуйшон Торокулов.

Кандидаты также затронули тему ипотеки и ознакомили с платформой программы. Выступая на тему «Бизнес и инвестиции», кандидат партии «Бир Бол» Абдисаит Каримбеков отметил важность развития бизнеса без бюрократии, а также представил видение партии по экономическим реформам «Одна семья — один предприниматель».

Участникам форума рассказали и о планах партии ликвидации должности губернатора, районных отделов образования и увеличения доли бюджета МСУ с 12 до 50 процентов. Кроме того, народу дадут право избирать мэров и директоров школ.

Завершил мероприятие лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, который подчеркнул, что впереди стоит важный выбор и у народа хватит воли дать отпор тем партиям, в ряду которых есть прислужники, воры и коррупционеры.

«Продолжатели прогнившей системы — это прислужники и подхалимы, коррупционеры и близкие чиновников. И теперь перед нами стоит вопрос: кто изменит эту систему? Для этого я собрал команду из числа молодых, образованных людей, которые являются успешными лидерами в своих сферах. Давайте перестанем выбирать тех, за которых потом становится стыдно, прекратим совершать силовые перевороты и сделаем интеллектуальную революцию», — сказал лидер партии.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Бир Бол».