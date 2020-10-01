Почему «Бир Бол»? Из первых уст кандидата Гульнуры Торалиевой

В партии «Бир Бол» 98 процентов новых людей, имеющих успешный опыт управления в различных сферах: образование, журналистика, госуправление, международные отношения, финансы, экономика, юриспруденция, экология, цифровизация, технологии, строительство и так далее. Об этом заявила кандидат от политорганизации Гульнура Торалиева, выступая перед избирателями в Панфиловском районе Чуйской области.

Она отметила, что это люди, создавшие тысячи рабочих мест, ставшие внутренними инвесторами, улучшающими инфраструктуру страны, организующими обмен знаниями и опытом, привлекающими новые технологии, знания и опыт в республику.

«Люди, ставшие фасилитаторами создания, развития, объединения новой команды, — Алтынбек Сулайманов и Алмамбет Шыкмаматов — также не замешаны в коррупции, самодостаточные политики, не только не побоявшиеся конкуренции с молодыми, менее политически опытными, при этом лидерами в своих сферах, но и всячески поддерживающие обновление политической элиты, 24/7 работающие для того, чтобы новые люди пришли на уровень принятия решений. Им удалось убедить многих из нас пойти в политику. В парламент они идут не из побуждений обрести власть, а поддержать новых людей своими политическим опытом и авторитетом. Чтобы мы, молодые, не говорили, но действительно за одного битого двух не битых дают», — сказала Гульнура Торалиева.

«Бир Бол» настроен на быстрые, эффективные реформы, основанные на лучших мировых практиках и анализе.

В составе «Бир Бола» больше всего людей до 29 лет, чем в других партиях. «Бир Бол» лидирует по числу обновленных, молодых, образованных кандидатов в своих рядах.«Мы не реваншисты, не имеем радикальных взглядов, настроены на созидание и развитие. Но для нас абсолютно принципиально — это отстаивание и укрепление суверенитета страны, свободы слова, прав человека, верховенства права, демократических институтов. Также неприемлемо насилие в любых его формах, считаем, что раскрытие потенциала каждого гражданина — это и есть главная задача государства. Мы не за регулирование, а создание условий в любом из направлений развития», — рассказала Гульнура Торалиева.

«Мы абсолютно чисты в своих помыслах, и политика для нас не социальный или какой-либо лифт, а самопожертвование и служение своему народу. Я не устаю здесь говорить, что если ваш голос можно купить за 1-2 тысячи сомов, то и работать депутаты не должны. Зачем им пять лет напрягаться и улучшать жизнь людей, если через пять лет можно опять легко купить голоса избирателей? Работать и уважать, прислушиваться к вам будут те, кто не купил ваши голоса, а пытался достучаться до ваших сердец. Именно такие кандидаты потом будут работать, зная, что не купят голоса опять», — обратилась претендент к избирателям.

Голосуйте за «Бир Бол» № 13, мы вас не подведем!

Справка. Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна — руководитель компании Data Lab, медиаэксперт, старший преподаватель факультета журналистики Американского университета в Центральной Азии. Кандидат филологических наук, магистр City University London. Советник двух правительств КР (2014-2015, 2017-2018 годы).

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 1 октября 2020 года.