17:13
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Почему «Бир Бол»? Из первых уст кандидата Гульнуры Торалиевой

В партии «Бир Бол» 98 процентов новых людей, имеющих успешный опыт управления в различных сферах: образование, журналистика, госуправление, международные отношения, финансы, экономика, юриспруденция, экология, цифровизация, технологии, строительство и так далее. Об этом заявила кандидат от политорганизации Гульнура Торалиева, выступая перед избирателями в Панфиловском районе Чуйской области.

Она отметила, что это люди, создавшие тысячи рабочих мест, ставшие внутренними инвесторами, улучшающими инфраструктуру страны, организующими обмен знаниями и опытом, привлекающими новые технологии, знания и опыт в республику.

«Люди, ставшие фасилитаторами создания, развития, объединения новой команды, — Алтынбек Сулайманов и Алмамбет Шыкмаматов — также не замешаны в коррупции, самодостаточные политики, не только не побоявшиеся конкуренции с молодыми, менее политически опытными, при этом лидерами в своих сферах, но и всячески поддерживающие обновление политической элиты, 24/7 работающие для того, чтобы новые люди пришли на уровень принятия решений. Им удалось убедить многих из нас пойти в политику. В парламент они идут не из побуждений обрести власть, а поддержать новых людей своими политическим опытом и авторитетом. Чтобы мы, молодые, не говорили, но действительно за одного битого двух не битых дают», — сказала Гульнура Торалиева.



В составе «Бир Бола» больше всего людей до 29 лет, чем в других партиях. «Бир Бол» лидирует по числу обновленных, молодых, образованных кандидатов в своих рядах.

«Мы не реваншисты, не имеем радикальных взглядов, настроены на созидание и развитие. Но для нас абсолютно принципиально — это отстаивание и укрепление суверенитета страны, свободы слова, прав человека, верховенства права, демократических институтов. Также неприемлемо насилие в любых его формах, считаем, что раскрытие потенциала каждого гражданина — это и есть главная задача государства. Мы не за регулирование, а создание условий в любом из направлений развития», — рассказала Гульнура Торалиева.

«Бир Бол» настроен на быстрые, эффективные реформы, основанные на лучших мировых практиках и анализе.

«Мы абсолютно чисты в своих помыслах, и политика для нас не социальный или какой-либо лифт, а самопожертвование и служение своему народу. Я не устаю здесь говорить, что если ваш голос можно купить за 1-2 тысячи сомов, то и работать депутаты не должны. Зачем им пять лет напрягаться и улучшать жизнь людей, если через пять лет можно опять легко купить голоса избирателей? Работать и уважать, прислушиваться к вам будут те, кто не купил ваши голоса, а пытался достучаться до ваших сердец. Именно такие кандидаты потом будут работать, зная, что не купят голоса опять», — обратилась претендент к избирателям.

Голосуйте за «Бир Бол» № 13, мы вас не подведем!

Справка. Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна — руководитель компании Data Lab, медиаэксперт, старший преподаватель факультета журналистики Американского университета в Центральной Азии. Кандидат филологических наук, магистр City University London. Советник двух правительств КР (2014-2015, 2017-2018 годы).

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 1 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167092/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов: Мы требуем от власти чистых выборов
Лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов: Я голосовал против формы № 2
Лидер партии «Бир Бол» назвал сферы, на которые нужно делать упор
Кто должен быть ответственным за назначение премьер-министра? Ответ «Бир Бола»
Таможенный досмотр за 90 секунд. Как «Бир Бол» будет бороться с коррупцией
Иссыккульцы вручили почетную грамоту лидеру партии «Бир Бол»
О чем просят кандидата от партии «Бир Бол» жители Кара-Суйского района
Дать право голосовать за определенного кандидата предлагают в «Бир Боле»
Айжан Чыныбаева обозначила направления, которые будет продвигать в парламенте
Воздушная гавань, инфраструктура: как привлечь туристов в Иссык-Кульскую область
Популярные новости
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Аманкулов обратился в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;провокации, а&nbsp;на&nbsp;него написали заявление активисты Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
Сооронбай Жээнбеков: В&nbsp;преддверии выборов посягают на&nbsp;суверенитет Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: В преддверии выборов посягают на суверенитет Кыргызстана
Выборы-2020. Избиратели исчезают из&nbsp;списков: никто не&nbsp;хочет признавать проблему Выборы-2020. Избиратели исчезают из списков: никто не хочет признавать проблему
Бизнес
Купите 2&nbsp;аксессуара в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; третий получите БЕСПЛАТНО! Купите 2 аксессуара в O!Store — третий получите БЕСПЛАТНО!
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
1 октября, четверг
17:12
Выборы-2020. Кабмин считает, что созданы все условия для избирателей за рубежом Выборы-2020. Кабмин считает, что созданы все условия дл...
17:07
Преступники в Бишкеке разбивали окна машин и забирали ценные вещи. Их задержали
16:57
Выборы-2020. Политологи считают, что три партии — фавориты гонки
16:28
Обрушение моста в Подмосковье. Пострадавших прооперировали
16:24
Кабмин обеспокоен: новых случаев COVID-19 больше, чем внебольничной пневмонии