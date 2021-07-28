Жогорку Кенеш проголосовал за снижение гендерной квоты для кандидатов-женщин

Депутаты Жогорку Кенеша поддержали инициативу депутата Аманкула Токтомамбетова об изменении гендерной квоты. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, ранее член фракции «Бир Бол» предложил сократить гендерную квоту. Теперь в списке кандидатов от партий женщин будет меньше — не каждая третья, а четвертая. Женщины-депутаты выступили против. Они призвали коллег сохранить 30-процентную квоту. Однако депутаты-мужчины проголосовали по-другому. Инициативу бывшего прокурорского работника поддержал 61 нардеп, против выступили 34.

По словам депутата Алтынбека Сулайманова, несмотря на это решение, сохраняется 30-процентная гендерная квота в парламенте.

Сегодня парламент также принял во втором и третьем чтениях законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».