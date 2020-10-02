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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Алтынбек Сулайманов: Пришло время практиков, кто на деле показал результат

Остались сутки до выборов. 4 октября станет ясно, кто же поведет Кыргызстан по пути развития следующие пять лет. Один из таких претендентов — партия «Бир Бол». Лидер политобъединения Алтынбек Сулайманов рассказал о том, к чему он пришел, будучи депутатом от правящей коалиции и оппозиции, и что сделает первым делом, став парламентарием в четвертый раз.

— Когда и как пришла идея пойти на обновление?

— Я нахожусь в кыргызской политике уже более 10 лет. Я был и в оппозиции, и в коалиции, занимал различные государственные должности, работал в сфере бизнеса и понял одну вещь: мир меняется очень быстро, развивается с бешеной скоростью, а мы все топчемся на месте. Двадцать лет говорим о реформах, о борьбе с коррупцией, но нам, политикам старого формата, не удалось поменять эту систему. Пришло время молодых. Пришло время не теоретиков, а практиков, кто на деле показал результат.

Последние два года я много ездил в командировки, общался с молодыми людьми и заметил, что у них совершенно другое видение, подход к работе. Я загорелся мечтой привести этих людей в политику.

Алтынбек Сулайманов

— Близится вторая волна пандемии. В прошлый раз вы и ваша команда волонтеров, среди которых много кандидатов обновленной команды «Бир Бол», оказывали помощь. Какие уроки пандемии получили лично вы и какое место занимает реформа здравоохранения в предвыборной программе «Бир Бола»?

— Пандемия обнажила проблемы в сфере здравоохранения и полную некомпетентность правительства. Народ остался наедине с собой, и поэтому волонтерам, неравнодушным гражданам пришлось выполнять функции государства — обеспечить врачей СИЗ, а людей — лекарствами и кислородными концентраторами, оказывать материальную поддержку тем, кто остался ни с чем. Все наши кандидаты с момента начала пандемии и до назначения выборов оказывали всестороннюю помощь, привезли врачей из Турции и России, организовали волонтерское движение «Медиктерге тирек», обеспечивали продуктами, день и ночь работали и показали себя эффективными лидерами и менеджерами. Пандемия стала решающим толчком для наших претендентов баллотироваться в Жогорку Кенеш.

Система здравоохранения нуждается в кардинальных реформах и новом подходе к управлению. Нас уверяют в том, что медицина бесплатная, но заставляют платить за все: начиная от бахил и заканчивая шприцами. Это в корне неправильно.

У каждого человека должен быть выбор — лечиться в частной клинике или в государственной. Мы предлагаем перейти на подушевое финансирование, где средства будут выделяться не больницам, а напрямую пациентам.

Особое место в нашей программе занимает борьба с фармакологической мафией. Цифровизация и введение единого электронного портала помогут остановить ценовой беспредел и привлекать к ответственности людей за нецелевое назначение лекарственных препаратов.

— С чего вы начнете работу в парламенте в случае вашего избрания?

— В оперативном порядке мы примем меры по обеспечению прозрачности распределения гуманитарной помощи и средств, в первую очередь врачам. Предложим отменить налог на ввозимые жизненно важные лекарства на период чрезвычайной ситуации. Также мы намерены убрать забор у здания парламента. Он не должен бояться своего народа, а должен быть максимально открытым и прозрачным. Мы установим автоматизированные системы голосования для депутатов, чтобы они не прогуливали заседания и могли голосовать за законопроекты, только пройдя биометрию.

Мы откажемся от депутатских привилегий, ибо в тяжелые времена мы не можем позволить себе роскошь в виде чрезмерных расходов на содержание чиновников.

Мы инициируем депутатскую комиссию и привлечем бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева к ответственности за смерть более 1 тысячи человек во время пандемии.

— Как вы реагируете на сомнительные слухи о вас в СМИ и социальных сетях?

— У нас нет времени реагировать на различного рода слухи, тем более в сомнительных СМИ. Мы заняты работой. Сегодня конкуренты, не имея возможности показать реальные дела и раскрыть своих кандидатов, занимаются черным пиаром, нанимают огромные группы троллей, которые пытаются привязать за уши различного рода сплетни. Если о нас говорят, против нас работает административный ресурс, то, значит, в нас видят серьезного соперника. 

Мы нацелены на результат и стремимся слышать только чаяния и потребности реальных людей и решать их проблемы.

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 2 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167205/
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