Экологическая акция как призыв к чистым выборам

Сегодня, 1 октября, политическая партия «Бир Бол» провела экологическую акцию по очистке мусора «Таза шайлоо». Мероприятие состоялось на территории въезда в город Бишкек.

Экологическая акция ставила перед собой цель — призвать политические силы страны к организации и проведению чистых выборов без применения грязных технологий. А также призвать граждан прийти и проголосовать в день выборов. В мероприятии приняли участие кандидаты, активисты и сотрудники штаба партии.



«Кыргызстан за 29 лет существования пережил и испытал много проблем, трудностей. На пути строительства демократического общества мы прошли испытания, которые другие страны проходят за целый век. Мы знаем ценность свободы. 4 октября состоятся выборы в Жогорку Кенеш. Что мы выберем — старую систему, не имеющую перспективы, либо выберем путь к обновленному, свободному Кыргызстану? Каждый должен сделать правильный выбор. Я призываю все политические силы страны дать возможность гражданам выбрать достойных кандидатов. Мы требуем обеспечить чистые выборы», — сказал в своем обращении к участникам акции лидер партии Алтынбек Сулайманов.

«Бир Бол» № 13 — Ваш голос в парламенте!

В процессе сбора мусора участники акции прошли вдоль Большого Чуйского канала. Весь собранный и отсортированный мусор был отправлен на вторичную переработку, неперерабатываемые отходы были вывезены на мусорный полигон.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 1 октября 2020 года.