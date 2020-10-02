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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Вернуть право голосовать за кандидата, а не только за партию обещает «Бир Бол»

«Близятся выборы, и чем ближе этот день, тем больше накала в политической борьбе. Сливы и компроматы дают знать, кто есть лицемер и кто нечестен в этом бою», — заявил Алмамбет Шыкмаматов сегодня, 2 октября, во время встречи со сторонниками партии «Бир Бол» в селе Кызарт Жумгальского района.

Он отметил, что новый состав «Бир Бола» на 98 процентов состоит из образованных, сильных духом людей. «Чтобы очистить судебную систему, исполнительную власть и построить сильный парламент нужно новое поколение лидеров. Сегодня народ жаждет обновления, очищения в политике», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Кандидат призывал собравшихся не продавать свои голоса, какими бы заманчивыми не были предложения агитаторов и проголосовать по зову сердца.

«Сейчас мы стоим в преддверии решающего дня. День, который изменит нашу жизнь на пять лет. Какое будущее мы хотим видеть? Ответ зависит от вашего голоса. Не стоит поддаваться на подкупы! Задумайтесь над тем, в какой стране вы хотите жить!» — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Завершая свое выступление, он еще раз напомнил, что партия «Бир Бол» готова вернуть право избирателям голосовать за кандидата, а не только за партию.

Участники встречи поблагодарили представителя партии и выразили свою поддержку на выборах.

«Бир Бол» № 13 — Ваш голос в парламенте!

 

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 2 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167298/
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