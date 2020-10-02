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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Алтынбек Сулайманов: «Я вверяю будущее своих детей новой команде «Бир Бола»

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов посетил родовое село в Ноокатском районе Ошской области. Встреча, прошедшая в родном селе Шанкол, была приурочена к завершению агитационной кампании партии. Выступая перед сторонниками и односельчанами, лидер «Бир Бола» отметил:

«Перед нами стоит большой выбор! Партия «Бир Бол» сделала все, чтобы новые, молодые и прогрессивные силы пришли в парламент. Я иду в парламент, чтобы поддержать и помочь молодой и успешной команде. Это мое наследие, аманат стране, которая сегодня находится в тяжелом положении и без энергии нового «Бир Бол» не справится. Мы создали новую команду созидателей, мы хорошо поработали, чтобы сделать лучшую программу развития страны, теперь выбор за вами.



«Бир Бол» занимает первые места среди всех остальных партий по количеству молодых и образованных кандидатов. В нашей партии самая высокая этническая и гендерная представленность!

В ваших силах помочь команде новых лидеров прийти в политику и заменить всех, от кого вы устали, избавиться от тех, кто не справляется, от тех, за кого часто становится стыдно. Ваш голос — это будущее страны, будущее ваших детей! Я вверяю будущее своих детей новой команде «Бир Бола»!

Для меня большая честь присутствовать здесь с вами, накануне окончания агитационной кампании в селе, где я вырос. Вы были моей опорой и поддержкой все эти годы, и я уверен, что не подведу ваше доверие, не посрамлю и буду вашим голосом в парламенте.

Мы готовы строить успешную и счастливую страну!

Мы готовы делать реформы!

Мы готовы очищать систему от воров и коррупционеров, от неэффективных и бездарных чиновников!

Мы готовы служить своему народу, представлять ваши интересы!»

«Бир Бол» № 13, мы вас не подведем!

***

По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 2 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167269/
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