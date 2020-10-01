Лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов: Мы требуем от власти чистых выборов

«Мы требуем от власти чистых выборов», — заявил лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов сегодня, 1 октября, во время экологической акции «Таза шайлоо — Чистые выборы».



Мероприятие состоялось вдоль Большого Чуйского канала, при въезде в город Бишкек. В нем приняли участие кандидаты партии Алмамбет Шыкмаматов, Жодар Сайдилканов, Айжан Чыныбаева, Жоомарт Жолдошев, Екатерина Филаретова, Нурсултан Кубанов, Мирлан Калыбеков, Акан Иманов, активисты и сотрудники штаба.









«Месяц назад партия «Бир Бол» начала свою агитационную кампанию с экологической акции «Тазалан», в рамках которой мы очистили города и села от мусора. Так и сегодня завершаем предвыборную кампанию аналогичной акцией под эгидой «Таза шайлоо — Чистые выборы». Мероприятие нацелено не только на привлечение внимания граждан к экологической тематике, но и в целом к очищению государственного управления», — сказал лидер партии.

Он также призвал другие политобъединения к проведению честных и справедливых выборов, а также соблюдению законов.

«Если мы выиграем эти выборы, то изменим старую систему. После 4 октября наша страна обновится, и мы готовы начать развитие Кыргызстана с чистого листа», — отметил Алтынбек Сулайманов.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политобъединения. 1 октября 2020 года.