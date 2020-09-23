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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Кубатбек Боронов о выборах: Случаи в Араванском районе не должны повториться

Случай в Араванском районе не должен повториться. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, всем партиям созданы равные условия для проведения агитации.

«Хочу отметить, что ни одни выборы, ни один политический процесс не стоят мира и безопасности в стране. Призываю вас не ставить собственные интересы выше интересов страны, уважать друг друга, не поддаваться на провокации и осуществлять всю свою деятельность в рамках закона. Случаи в Араванском районе не должны повториться. Сейчас все тщательно расследуется. Мы сегодня-завтра ждем отчет правоохранительных органов», — сказал глава кабмина.

Премьер также отметил, что политические партии, участвующие в выборном процессе, игнорируют санитарные требования. Он призвал их к ответственному соблюдению алгоритма действий, утвержденных Минздравом и ЦИК на период выборов.

«Хочу еще раз обратиться к политическим партиям, участвующим в предвыборной кампании. Мы видим, как во время встреч в городах и регионах не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Никто не носит маску, собираются много людей. Это расценивается как безответственность», — предупредил премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166156/
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