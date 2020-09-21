Сотни всадников проскакали по Чуйской области в поддержку «Мекеним Кыргызстана»

Сотни сторонников партии «Мекеним Кыргызстан» по Чуйской области провели агитационный конный марш в поддержку кандидатов в депутаты от политического объединения. Наездники во главе с кандидатом Адилетом Канымбековым объехали несколько сел с призывами голосовать за партию «Мекеним Кыргызстан». Жители населенных пунктов тепло встретили партийцев.

Адилет Канымбеков, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4: «Мекеним Кыргызстан» разработала концепт программы кардинального обновления здравоохранения. В его основе лежат рыночные механизмы, которые необходимо быстро внедрять в систему здравоохранения, если мы хотим получить современные больницы по всей стране и реальную для всех доступность к медицинским услугам в кратчайший срок».

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 – партия каждого кыргызстанца!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 21.09.2020.