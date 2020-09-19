«Бир Бол» лидирует в рейтингах независимых СМИ

Партия «Бир Бол» занимает первые места среди всех остальных по количеству молодых и образованных кандидатов, а также по количеству этнического состава партии.

По данным, состав политобъединения обновился на 95 процентов, и средний возраст кандидата составил 37 лет. Таким образом, «Бир Бол» расположился на первой строчке рейтинга по количеству молодых кандидатов.

Кроме того, партия «Бир Бол» лидирует в рейтинге по количеству образованных кандидатов. Так, в его составе 95 процентов претендентов в депутаты имеют высшее образование.

Согласно законодательству, 15 процентов от общего числа кандидатов партии должны иметь различную этническую принадлежность. Однако «Бир Бол» увеличило их количество до 26 процентов. Таким образом, политобъединение снова заняло первую строчку в рейтинге.

«Мы видим рейтинги, которые составляют независимые СМИ. Согласно им, мы собрали молодых людей с чистой репутацией и большим опытом управления. И моя основная миссия — помочь им изменить нашу страну к лучшему. В ваших силах помочь нам, отдав свои голоса», — отметил лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

В настоящее время партия «Бир Бол» в рамках предвыборной кампании продолжает ездить по всем регионам республики, где делится с общественностью программой партии, а также встречается с избирателями и неравнодушными гражданами.

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По заказу уполномоченного представителя по финансовым вопросам ПП «Бир Бол» Арзымбаевой Чынары Кыясовны. Оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Бир Бол».