«Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4. Победное шествие по югу страны

Агитационный караван партии «Мекеним Кыргызстан» продолжает движение по стране. Отуз-Адыр, Кызыл-Суу, Жаны Арык, Мады, Катта Талдык и другие населенные пункты Ошской области с большим энтузиазмом встречали кандидатов в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» № 4.

«Наше государственное административное устройство сегодня почти такое же, как при Советском Союзе. Тогда не было интернета, не было тех технологий, которые есть сейчас. И система государственного управления тоже осталась такой же, как при Союзе. Она не может адекватно реагировать на современные вызовы», — объяснил избирателям Искендер Матраимов необходимость модернизации системы управления.

«У партии «Мекеним Кыргызстан» есть четкое видение, какими должны быть перемены в системе государственного устройства, чтобы мы могли обеспечить достойную жизнь каждому кыргызстанцу», — подчеркнул Матраимов, добавив, что голос каждого кыргызстанца очень важен для партии.

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого кыргызстанца!