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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Не доверяющих ни одной из 16 партий больше всего в Бишкеке

27 процентов жителей Бишкека на предстоящих парламентских выборах намерены голосовать против всех. Таковы итоги социологического опроса, проведенного экспертами ОФ «Общее дело».

Респонденты заявили, что ни одной из 16 политических партий, участвующих в выборах, они не доверяют.

Политолог Эмиль Джураев, отвечая на вопросы 24.kg, отметил, что если число проголосовавших против всех преодолеет семипроцентный барьер, выборы будут признаны несостоявшимися. «При этом региональная квота учитываться не будет. Достаточно набрать большинство голосов в столице», — добавил он.

58 процентов респондентов до сих пор не знают, за кого будут голосовать.

При этом в Чуйской области против всех готовы проголосовать 23 процента, в Оше и Иссык-Кульской области — 17 процентов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165533/
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