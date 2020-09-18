Выборы-2020. Что ждет кыргызстанцев, если кандидат «против всех» победит

4 октября в Кыргызстане пройдут выборы в Жогорку Кенеш. В бюллетене, кроме указания 16 партий, будет пункт № 17 — «Против всех».

При этом данные соцопроса Международного республиканского института (IRI) показали, что 15 процентов респондентов ответили, что проголосовали бы против всех.

Что будет, если кандидат «против всех» наберет наибольшее число голосов, 24.kg рассказала член ЦИК Атыр Абдрахматова.

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— Согласно конституционному Закону «О выборах президента и депутатов ЖК КР», если число голосов избирателей, поданных за список кандидатов, набравших наибольшее число голосов по отношению к другим спискам кандидатов, меньше числа голосов избирателей, поданных против всех списков кандидатов, выборы признаются несостоявшимися. В этом случае проводятся повторные выборы.

— Смогут ли в этом случае партии принять участие в повторных выборах?

— 16 политических партий и их кандидаты, которые сейчас заявлены, не смогут участвовать в повторных выборах.

В социальных сетях идут дискуссии, что закон четко не предусмотрел этот запрет. На самом деле нет. Объясню почему.

Законодатель предусмотрел однозначную позицию: если выборы были признаны недействительными, например, сорваны из-за массовых нарушений, в которых есть вина политической партии, она не участвует в повторных выборах.

Закон также предусматривает в случае, если решения, действия (бездействия) должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, избирательных комиссий послужили основанием для признания итогов и (или) результатов выборов недействительными, повторные выборы проводятся среди тех же кандидатов, политических партий, принявших участие в выборах и изъявивших желание принять участие в повторных выборах.

А по поводу последствий выигрыша позиции «против всех» законодатель умолчал. Атыр Абдрахматова

Однако в статье 31 четко прописано, что избиратель ставит в избирательном бюллетене соответствующую отметку в квадрате, относящемуся к кандидату, политической партии либо к позиции «против всех».

Позиция «против всех» — это выбор (волеизъявление) избирателя. Значит, избиратели не видят те или иные партии и их кандидатов в парламенте. Как они вновь могут участвовать в повторных выборах? Это абсурд.

Да, законодательство имеет пробелы, но Конституция гарантирует, что лишь народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в республике. Народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно на выборах и референдумах.

Мы все знаем, что нормы Конституции имеют прямое действие.

Если воля народа была «против всех» списков кандидатов политических партий, значит, так тому и быть.

Должны быть назначены повторные выборы со списками кандидатов других партий, которые сейчас не участвуют в парламентских выборах.

Если «против всех» получит большее количество голосов, чем политические партии, если последние будут сомневаться, требовать допустить их к участию в повторных выборах, то, согласно нашему законодательству, Жогорку Кенеш — единственный государственный орган, который сможет дать официальное толкование этой норме закона.

— В каких еще случаях выборы могут быть признаны несостоявшимися?

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— Закон предусматривает два вида, скажем так, обнуления. Выборы не состоялись, если ни один список кандидатов не получил число голосов, необходимое для того, чтобы принять участие в распределении мандатов, и если число голосов избирателей, поданных за список кандидатов, набравший наибольшее число голосов по отношению к другим спискам кандидатов, меньше числа голосов избирателей, поданных против всех списков кандидатов. В этом случае проводятся повторные выборы.

Выборы признаются недействительными, если итоги голосования на части избирательных участков, охватывающих более 1/3 избирателей от общего числа принявших участие, в голосовании будут признаны недействительными и по решению суда.

— Сегодня в соцсетях призывают голосовать против всех. Это нарушение законодательства или нет?

— Граждане вправе вести агитацию как за определенных кандидатов, партии, так и против них, и, конечно же, граждане могут агитировать голосовать за позицию «против всех» (статья 22 часть 9 Закона «О выборах президента и депутатов ЖК КР»). Здесь нет нарушения.

Некоторые эксперты говорят, что граждане должны создать избирательный фонд и через него вести свою агитацию за позицию «против всех». Это неверно, так как граждане, являясь главным субъектом избирательного процесса, не претендуют на выборную должность, а осуществляют свой выбор. Законодательство не предусматривает, каким образом граждане должны открыть свой фонд, чтобы оплачивать расходы, необходимые для ведения агитации по позиции «против всех». ЦИК не вправе мешать им либо требовать оплаты через чей-либо избирательный фонд.

Ключевым здесь остается конституционное право каждого на свободу слова, свободное выражение своего мнения и то, что именно кыргызстанцы являются источником власти, они решают судьбу государства. Атыр Абдрахматова

Агитировать за позицию «против всех» можно в любой не запрещенной законом форме.

— Представители ряда партий призывают все-таки не голосовать против всех. Не запрещено ли это законом?

— Нет, не запрещено. Здесь главное — не переходить грань свободы слова. Я вижу в социальных сетях, что некоторые пользователи, в том числе представители политических партий, пишут уничижительные слова в отношении наших избирателей, кто собирается голосовать против всех. Вот это недопустимо, это открытая дискриминация избирателя по форме голосования.

Нравится нам или нет, у избирателя есть право выбрать проголосовать против всех. Это его конституционное субъективное право.