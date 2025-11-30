00:17
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»

В нескольких округах Кыргызстана при выборе будущих депутатов Жогорку Кенеша более тысячи избирателей предпочли проголосовать «против всех».

В такие округа вошли:

  • № 24 — 1 тысяча 713 человек (5,82 процента);
  • № 21 — 1 тысяча 555 человек (4,72 процента);
  • № 25 — 1 тысяча 321 человек (3,16 процента);
  • № 20 — 1 тысяча 63 человека (3,95 процента);
  • № 19 — 1 тысяча 13 человек (2,71 процента).

В стране завершилось голосование на выборах депутатов ЖК VIII созыва. Всего в гонке принимали участие 467 кандидатов, из которых 276 — мужчины, 191 — женщины.

На этот раз выборы проводились по новой системе — избиратели выбирали нардепов от 30 многомандатных округов. От каждого округа должно быть избрано три депутата, при этом необходимо сохранить гендерный баланс — только два из трех избранных могут быть одного пола. 

С предварительным списком победителей выборов можно ознакомиться по ссылке
Ссылка: https://24.kg/vlast/352909/
