Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»

В нескольких округах Кыргызстана при выборе будущих депутатов Жогорку Кенеша более тысячи избирателей предпочли проголосовать «против всех».

В такие округа вошли:

№ 24 — 1 тысяча 713 человек (5,82 процента);

№ 21 — 1 тысяча 555 человек (4,72 процента);

№ 25 — 1 тысяча 321 человек (3,16 процента);

№ 20 — 1 тысяча 63 человека (3,95 процента);

№ 19 — 1 тысяча 13 человек (2,71 процента).

В стране завершилось голосование на выборах депутатов ЖК VIII созыва. Всего в гонке принимали участие 467 кандидатов, из которых 276 — мужчины, 191 — женщины.

На этот раз выборы проводились по новой системе — избиратели выбирали нардепов от 30 многомандатных округов. От каждого округа должно быть избрано три депутата, при этом необходимо сохранить гендерный баланс — только два из трех избранных могут быть одного пола.

С предварительным списком победителей выборов можно ознакомиться по ссылке.