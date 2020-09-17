Выборы-2020. Ипотека, лунный календарь, туалеты. Что обещают партии

Агитационная кампания в разгаре. В СМИ с утра до поздней ночи можно видеть и слышать предвыборные обещания партий — участниц предвыборной кампании — 2020.

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва традиционно щедры. Однако в нынешнем выборном сезоне ничего нового нет. Стандартный набор от кандидатов: высокие пенсии, увеличение зарплат бюджетникам и соцпособий уязвимым слоям населения, доступная медицина и качественное образование. Эти обещания мы слышим от выборов до выборов.

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Что мы имеем после обещаний, данных в 2015 году? Увеличение внешнего долга страны, выпадение из госбюджета рекордных 40 миллиардов сомов, из-за пандемии коронавируса очень большой кризис в реальном секторе, бьющуюся в конвульсиях нищую систему здравоохранения, рост курса доллара...

Лидеры партий и их команды полны завидного оптимизма. Они вновь обещают улучшить жизнь кыргызстанцев и осуществить прорыв в экономике.

24.kg изучает партийные программы политических организаций.

Доступное жилье и туалетная революция

Почти все партии, допущенные к гонке, в основу предвыборной платформы включили социальные принципы.

Партия «Биримдик» обещает построить государство, ориентированное на демократический социализм. Начать она предлагает с реализации обещания доступного жилья.

Каждая нуждающаяся в жилье молодая семья должна получить квартиру.

Чтобы люди не боялись брать ипотечный кредит, «Биримдик» предлагает увеличить срок его выплаты как минимум на три года, а также убрать первоначальный взнос и упразднить проценты.

Не обошли проблему обеспечения жильем и в партии «Республика». Здесь говорят о снижении ставки на ипотеку и выступают за то, чтобы учителя и медики могли брать кредит без взноса.

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В программетоже есть обещания социального строительства. Партия обещает построить в течение двух лет в рамках государственно-частного партнерства по два многоквартирных жилых дома для врачей и учителей в Бишкеке и Оше.

О педагогах и медиках намерены позаботиться и в «Ата Мекене». По мнению социалистов, земельные участки для строительства в населенных пунктах, где есть потребность в трудовых ресурсах, следует выдавать без бюрократии. В партии также считают, что показатель — не менее 18 квадратных метров на человека — вполне реализуем.

Земельный и жилищный вопросы обсуждают в партии «Социал-демократы Кыргызстана». В СДК предлагают фактически узаконить захват земель и передать населению право долгосрочного выкупа занятой территории.

В программе «Кыргызстана» указано, что политорганизация разработает новый механизм для строительства льготного жилья по себестоимости.

Мы добьемся, чтобы сумма основного долга за ипотеку погашалась вначале. Это вдвое снизит общую сумму ипотечного кредита. Из программы партии «Кыргызстан»

Здесь также обещают увеличить «суйунчу» до 50 тысяч сомов и повысить статус мигранта. Последний это инвестор, а не гастарбайтер, заявляют в партии. Будущим мигрантам «Кыргызстан» обещает бесплатное профтехобразование во всех регионах страны и решение вопроса с двойным гражданством.

Стоит отметить, что подобные обещания «Кыргызстан» давал и на выборах-2015. Депутаты от партии обещаний не сдержали.

Пункт о двойном гражданстве есть и у «Мекенчила». Практически идентичный партии «Кыргызстан».

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В партии «Бутун Кыргызстан» вспомнили о пожилых людях и пообещали предусмотреть обязательную ежегодную индексацию всех пенсионных выплат, а также восстановить льготы заслуженным пенсионерам.

Кандидаты выступают за сохранение семейных ценностей и традиций. Предлагается повысить престиж материнства и отцовства, а одному из супругов, занятому воспитанием троих и более детей, назначить семейную зарплату.

Защищать и укрепить устои традиционной семьи на государственном уровне требуют и в партии «Ордо».

В партии «Бир Бол» озабочены превращением Кыргызстана в туристический рай и выступают за передачу аэропортов в доверительное управление через государственно-частное партнерство.

В «Бир Боле» намереваются провести туалетную революцию.

То есть оснастить стратегические трассы комфортабельными клозетами. Владельцам гостевых домов и небольших отелей обещают добиться снижения имущественного налога с 1,6 до 0,8 процента.

Не скупится на обещания и партия «Замандаш». В программе сказано, что Кыргызстан должен стать страной, где производится и потребляется исключительно экологически чистая продукция. Для этого нужно наладить экопроизводство, повысить энергоэффективность и уменьшить переработку отходов.

Заботимся о вас и вашем здоровье

Развитию отечественной медицины, плачевное состояние которой продемонстрировала пандемия коронавируса, партии посвятили в своих программах целые главы.

«Кыргызстан» обещает построить современные больницы в каждом регионе и увеличить койко-места, а также создать условия для развития высокотехнологичной медицины.

В «Мекеним Кыргызстане» считают, что одних клиник мало, нужно принять государственную программу по развитию больничной сети и наладить сотрудничество с инвесторами по принципу земля, здания, людские ресурсы с государства. Модернизация, технологии лечения — с инвестора.

В партии выступают за изменение системы медицинского страхования и введение сертификатов или ваучеров для малообеспеченных граждан и пенсионеров. Обещают также поработать вопрос об открытии сети социальных аптек по всей стране.

Задумались о доступном и качественном здравоохранении и в. Остановить спекуляцию на фармацевтическом рынке, как считают в партии, можно, но при условии введения единой цифровой платформы учета и регистрации медикаментов.

Треть государственных больниц «бирболовцы» хотят передать частникам на основе конкурса. Планируют запустить электронные рецепты, а медкам увеличить социальный пакет и поднять зарплату в два раза.

Плачевным состоянием здравоохранения озабочены также в партии «Биримдик». Здесь считают, что отдавать медицину на откуп рынку нельзя и предлагают внедрить систему электронного учета всех лекарств и медицинских изделий от импортера и производителя до конечного потребителя.

Уделили внимание сектору здравоохранения и в «Реформе». Ее представителивыступают за усиление роли профсоюзов и кластерную медицину.

«Реформисты» сошлись во мнении, что нужно создавать университетские клиники для повышения уровня подготовки медицинских работников и развития науки. Аналогичное заявление имеется и у «Бир Бола».

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За переход к электронному здравоохранению в течение трех лет выступает партия «Ата Мекен». Социалисты считают, что необходимо развить телемедицину, увеличить расходы госбюджета на здравоохранение до 8 процентов от ВВП, повысить зарплату врачам и младшему медперсоналу.

Зарплата врача должна быть не ниже зарплаты чиновников из аппаратов президента, правительства и Жогорку Кенеша.

Льгот для сельских врачей в виде целевых субсидий на жилье намерены добиваться в «Бутун Кыргызстане». Кандидаты настаивают на жестком государственном контроле над соотношением стоимости медикаментов и платежеспособности населения.

Социал-демократы тоже за поддержку молодых учителей и врачей. Предлагают отменить подоходный налог и увеличить количество бюджетных мест в государственных вузах.

Образование и культура

Образование — еще один излюбленный конек всех политиков. Без этого важного компонента не обходиться ни одна партийная программа.

«Республика» за перевод школ в ваучерную систему финансирования. Если школа не может организовать онлайн-образование, государственные деньги должны идти за учеником в то заведение, какое выберет семья. Партийцы обещают запустить государственную образовательную программу и пролоббировать государственный соцзаказ на подготовку 100 тысяч программистов.

О ваучерной системе финансирования в школах и вузах говорится и в программе «Бир Бола». Тут обещают обеспечить все школы страны интернетом, канализацией и горячей водой, а заодно в два раза повысить зарплату медицинским работникам, учителям и преподавателям.

На выборах-2015 «Бир Бол» обещал повысить зарплату учителям до 30 тысяч сомов. Обещание не выполнено.

Партия «Ордо» предлагает ввести в программу обучения детсадов, школ, вузов обязательным курсом предмет эстетического духовно-нравственного воспитания. Обязать всех без исключения граждан учить наизусть текст государственного гимна и исполнять его на торжественных мероприятиях.

У партии «Ыйман нуру» свои виды на развитие образования. Ее представители считают, что государство должно выдавать талантливым учащимся из бедных семей беспроцентные и беззалоговые кредиты на 15 лет на образование в лучших вузах мира. С расчетом на то, что, получив диплом Сорбонны или Гарварда, молодой специалист вернется на родину и возместит своей стране расходы, потраченные на его обучение за рубежом.

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Амбициозные цели ставит «Ата Мекен». Партия обещает в течение пяти лет полноценный переход на электронное образование. Для этого нужно разработать комплексную программу по повышению цифровой грамотности для педагогов. Внедрить отдельный проект под условным названием «Кыргызстан — в едином образовательном пространстве ЕАЭС».

Модернизировать образовательную систему на всех ее уровнях хотят и в «Биримдике».

В «Мекеним Кыргызтане» обещают провести аккредитацию всех вузов в независимых международных комиссиях и наладить деловые контакты с бизнесом на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

В сфере культуры намерены добиваться повышения зарплат и лоббировать на уровне государства включения в список культурного наследия ЮНЕСКО кыргызского лунного календаря и орхоно-енисейских надписей — памятника древнетюркского рунического письма Южной Сибири и Центральной Азии.

«Реформа» предлагает разработать рамочные учебные программы с ограниченной долей обязательных дисциплин и ликвидировать Академию наук. Вместо нее создать исследовательские центры при вузах.

В партии «Кыргызстан» решили заняться продвижением кыргызского языка. Правда, никаких конкретных механизмов в программе не представлено.

«Бутун Кыргызстан» намерена сохранить всеобщее бесплатное среднее образование и увеличить количество бюджетных мест в вузах. Но поэтапно и только на тех факультетах, где обучают нужным государству специальностям. О каких направлениях идет речь, в программе не указали.

Социальный блок есть в программах всех партий. Исключение — «Чон казат». В этой партии сделали упор на очередную перекройку Конституции и народовластие.

Продолжение следует