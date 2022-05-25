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Общество

Цифра дня. 74 тысячи 53 объекта интеллектуальной собственности в Кыргызстане

В Кыргызстане утверждена государственная программа развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2022-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На территории КР охраняется 74 тысячи 53 объекта интеллектуальной собственности.

Страна рассматривает также вопрос присоединения к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. В кабмине считают, что это позволит по достоинству оценивать отечественную сельскохозяйственную продукцию в зарубежных государствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234691/
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