Цифра дня. 74 тысячи 53 объекта интеллектуальной собственности в Кыргызстане

В Кыргызстане утверждена государственная программа развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2022-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На территории КР охраняется 74 тысячи 53 объекта интеллектуальной собственности.

Страна рассматривает также вопрос присоединения к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. В кабмине считают, что это позволит по достоинству оценивать отечественную сельскохозяйственную продукцию в зарубежных государствах.