Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...

Партии «Бир Бол» и «Ата Мекен» в 2015 году на парламентских выборах заняли 5-е и 6-е места. У первой в Жогорку Кенеше 12 мандатов, у второй — 11. В 2016 году «Бир Бол» вошел в коалицию большинства.

Социалисты в том же 2016-м из-за принципиальных расхождений лидера партии Омурбека Текебаева с ныне экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым из альянса вылетели и оказались в непримиримой оппозиции.

В списке невыполненных у «Бир Бола»:

— строительство мусороперерабатывающего завода в Бишкеке. Предприятие должно было появиться еще в 2016 году. Его нет до сих пор;

— педагогам обещали зарплату 30 тысяч сомов. После повышения на 30 процентов жалованья учителям в 2019 году педагог при 20-часовой нагрузке получает 17 тысяч сомов. Зарплата воспитателей выросла с 13,3 тысячи до 17,7 тысячи сомов (при ставке 36 часов), преподавателей колледжей — с 8 тысяч до 10,6 тысячи сомов (одна ставка — 40 часов);

— не построены четыре мясокомбината;

— пять миллиардов сомов на поддержку малого и среднего бизнеса за счет сокращения госаппарата;

— бюджет Бишкека — 12 миллиардов сомов. Доходная часть составила в 2020 году 10 миллиардов 98 миллионов сомов;

— не появилось в столице муниципальное казино с ценой за входной билет $3 тысячи;

— остались без трехлетних налоговых каникул предприниматели-новички. В Налоговый кодекс в 2017 году внесли изменения, предусматривающие послабления для бизнесменов. Согласно поправкам, сумма льгот, которая предоставляется государством бизнесу, по оценке экспертов, составляет около 20 миллиардов сомов ежегодно. В Палате налоговых консультантов посчитали, что такие поблажки носят, скорее, дискриминационный, нежели сбалансированный, характер;

— у милиционеров в три раза зарплата так и не выросла. Их зарплата с 2020 года в среднем составляет 20 тысяч. Ранее сотрудники органов внутренних дел получали 8-15 тысяч сомов;

— пенсии до уровня казахстанских и российских не поднялись;

— фермеры кредиты под три процента годовых не получили. Сейчас они их выдают под 7 процентов годовых.

«Бир Болу» удалось добиться реализации только двух:

— началась инвентаризация государственной собственности;

— выделена территория для нового кладбища в Бишкеке.

В предвыборный период представители «Бир Бола» озвучили 65 проектов, реализовали всего 3,08 процента.

Что не сделала «Ата Мекен»:

— центры медико-социльного профиля для пожилых;

— превращение Кыргызстана в рай для бизнесменов;

— увеличение финансирования культуры до трех процентов. Доля расходов государственного бюджета на культуру составляет не более 1,4 процента;

— ликвидация института прописки;

— за решеткой все воры в законе;

— обеспечение транспортом и жильем учащихся школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенной в Кербене;

— внедрение новой системы кредитования для представителей малого и среднего бизнеса со ставкой четыре процента годовых. Сегодня минимальная ставка для фермеров на лизинг техники и кредиты составляет 8 процентов годовых;

— увеличение расходов на медицину — до 7 процентов от уровня ВВП. В 2019 году удельный вес госрасходов на сферу здравоохранения от ВВП составил всего 4 процента.

Решенные задачи:

— внедрены электронные карточки здоровья. С 2016 года запущены в оборот электронные медицинские карты (электронной истории болезни) с использованием программного обеспечения «1С:Медицина».

— жители города Таш-Кумыр получили доступ к питьевой воде;

— институт омбудсмена занялся защитой трудовых прав граждан;

— запущена программа арендного жилья с последующим выкупом. ОАО «Государственная ипотечная компания» в рамках реализации программы правительства «Доступное жилье 2015-2020» разработала следующие модели финансирования:

1. Выдача ипотечных кредитов гражданам Кыргызстана через коммерческие банки.

2. Реализация модели «Индивидуальное строительство жилья».

3. Реализация программы через строительство доступного жилья и внедрения модели ипотечного кредитования «Арендное жилье с последующим выкупом».

В госкомпании уточнили, что реализация программы «Арендное жилье» действует с января 2018 года.

Атамекеновцы раздали 92 обещания, а исполнили — 4,35 процента.

Мнения экспертов

В защиту этих партий некоторые политологи говорят, что проекты, заявленные в их программах, популистскими как раз не являются. Их можно было реализовать, но при условии, если бы «Бир Бол» получила на выборах в 2015 году большинство мест в Жогорку Кенеше или хотя бы пришла к финишу второй. А «Ата Мекен» через полтора года пребывания в парламенте не лишился бы своего идейного вдохновителя Омурбека Текебаева.

В свою очередь, экс-спикер Зайнидин Курманов считает, что недееспособность партий кроется в их некрепком фундаменте.

Партии Кыргызстана — это партии вождистского типа. Их политбюро — клика лидера, куда входят родственники, друзья и вся партия работает ради них. Зайнидин Курманов

«Политическое объединение должно быть другим. Партия строится снизу. С первичных ячеек. Приходя к власти, устанавливает свой режим, проводит демократические реформы и отвечает реалиям времени, а не превращается в популистско-персоналистскую», — сказал профессор.