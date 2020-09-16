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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В Бишкеке дополнительные участки открываться не будут

В Оше открыты дополнительно еще 10 избирательных участков для голосующих по форме № 2. В Бишкеке новые участки открывать не будут. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что в начале года в столице уже были созданы 32 участка, которые внесены в основной список.

Согласно нормам выборного законодательства, число избирателей, проголосовавших на одном участке, не должно превышать 2 тысячи 500. На дополнительных голосуют, заполнившие форму № 2. 

Число избирателей в контрольном списке на выборах депутатов Жогорку Кенеша составляет 3 миллиона 465 тысяч.

Общее число кыргызстанцев, обратившихся с формой № 2, составило 264 тысячи 270.

Уточнить свои данные решили 3 тысячи 847 избирателей.

Напомним, что 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165396/
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