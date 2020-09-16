Увеличить выработку электроэнергии в стране. Своими смелыми планами поделились кандидаты в депутаты с избирателями на встрече, которая прошла в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области.

Кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ильяз Эркеев рассказал избирателям, как можно реанимировать экономику республики и начать постепенно выплату внешнего долга.

Ильяз Эркеев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «В первую очередь необходимо начать строительство Камбаратинской ГЭС-1. Это даст дополнительный прирост к выработке электроэнергии в 1 тысячу 860 мегаватт. К тому же возведение объекта обеспечит работой около 6 тысяч наших граждан.

Разработан план у кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» и по запуску в работу второго агрегата Камбараты-2, а это еще 120 мегаватт вырабатываемой электроэнергии. Безусловно, увеличение этих показателей закономерно приведет к росту экономических значений.

Тамара Мамытканова, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Такой проект по гидроэнергетике стране сейчас необходим. Его реализация — это увеличение количества рабочих мест, ощутимый приток в экономику. Наша партия «Мекеним Кыргызстан» готова приложить все усилия, чтобы осуществить задуманное. Избирателям необходимо сделать свой выбор и 4 октября отдать свой голос за достойных кандидатов».

Партию «Мекеним Кыргызстан» готовы поддержать и ветераны гидроэнергетики. Герой Кыргызской Республики Курманбек Арыков внес большой вклад в строительство шести гидроэлектростанций страны. Курманбек Арыков — герой Кыргызской Республики, энергетик:

«В первую очередь они уменьшают в два раза депутатов, зачем нам в маленькой стране 120 депутатов. И самое главное, они интересуются гидростроительством».

Большая часть населения города энергетиков уже решили, за кого отдадут свой голос — за Ильяза Эркеева, который баллотируется в парламент страны от партии «Мекеним Кыргызстан». Его вклад в развитие города неоценим, уверены жители.

Скажи «Да» вместе с партией «Мекеним Кыргызстан» № 4 развитию энергетики.







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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 16.09.2020.