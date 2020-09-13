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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Нужно повышать статус учителей и врачей

Эрлан Базарбаев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4, доктор юридических наук, профессор: «Родина — там, где я родился, где принес пользу, где я ее прославлял. Я работник системы образования, работаю заведующим кафедрой юридического факультета Кыргызского национального университета, доктор юридических наук, профессор. Здесь я работаю после окончания вуза уже больше 20 лет, обучаю студентов. Принимал участие в законотворческой деятельности, был членом экспертных групп».

— В обществе сейчас неоднозначное мнение о Жогорку Кенеше. Статус законодательного органа незаслуженно, на мой взгляд, принижен. Думаю, в парламенте должны быть управленцы, экономисты, юристы, способные принести пользу обществу и государству. В этом плане я могу быть полезен в работе парламента. Считаю, что человек должен развиваться эволюционным путем. Я поднимался с самых низких ступенек. Сейчас уже доктор наук и с моим богажом знаний и юридического опыта реально вижу себя в роли депутата.

— Основная функция Жогорку Кенеша — законодательная и контрольная. В этой части, я думаю, законопроекты должны разрабатывать профессиональные юристы. Если избиратели нас поддержат и я получу депутатский мандат, то по своей части я бы провел комплексную инвентаризацию законопроектов в области системы образования, статуса учителя. Последние события выявили большие проблемы в системе здравоохранения, образования. Мы в университете три-четыре месяца вели обучение дистанционно, и в этом есть определенные проблемы. Нужно работать над повышением статуса учителей, врачей. Следует посмотреть, какие пробелы есть в законодательстве, регулирующем эти области. Считаю, что их нужно кардинально пересмотреть и увеличить материальное и техническое обеспечение работников этих сфер, их социально-правовое положение, адаптировать законодательство к современным реалиям.

В «Мекеним Кыргызстан» представлены новые люди. У партии очень хорошая программа. А слова «Мекеним Кыргызстан» живут в сердце каждого гражданина нашей страны.

Я хочу пожелать народу Кыргызстана, чтобы быстрее закончилась пандемия, чтобы люди опять жили спокойно и уверенно, а мы для этого создавали бы условия. Желаю, чтобы государство развивалось, чтобы моя Родина встала на рельсы верного развития.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 13.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164984/
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