«Бир Бол» презентовала свою программу под названием «Время инновационных реформ»

Презентация программы состоялась в рамках форума «Лидеры нового формата». В работе форума приняли участие ведущие эксперты, политологи, представители научной интеллигенции страны, а также члены молодежного крыла партии, студенты и активисты.

«Наша программа — это план развития страны на ближайшие пять лет. Реформы необходимо провести в кратчайшие сроки. Мы против популизма в политике, мы готовим реальные реформы, которые коснутся каждого гражданина, который сможет почувствовать позитивные изменения. Опыт иностранных государств, добившихся успеха показывает, что реформы должны быть основаны на качественном анализе, при открытом обсуждении, с привлечением экспертов, аналитиков, гражданских активистов», — отметил во вступительной речи лидер партии Алтынбек Сулайманов.

Далее перед участниками форума выступили кандидаты партии с презентациями, отражающими основные ценности, принципы, цели и задачи партии.

Кандидаты партии рассказали об основных направлениях программы в таких секторах, как экономика, судебная система, здравоохранение, образование, культура, экология, и других отраслях.

Программа партии, разработанная членами партии, активными гражданами, экспертами и политологами представляет собой документ, отражающий в себе запросы и требования граждан страны, стремящихся к позитивным изменениям, преобразованиям, ведущих к последовательному развитию страны.

Форум «Лидеры нового формата» продолжился выступлением молодых кандидатов партии в формате TEDx — открытого выступления с применением мультимедийных инструментов.

Одним из главных сообщений, с которым выступили кандидаты, стал призыв к позитивным преобразованиям, саморазвитию, росту, лидерству, которые являются неотъемлемыми частями достижения успеха.

«Проголосовав против всех, мы не решим проблем. На этих выборах есть реальный шанс сделать выбор. В списке нашей партии есть профессионалы своего дела. Они готовы и способны совершить глубокие, серьезные реформы в государственном управлении», — сказал лидер партии Алтынбек Сулайманов.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Бир Бол» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынарой Кыясовной.