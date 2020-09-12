Кыргызстанцы могут купить госномерные знаки с особой комбинацией цифр и букв

Кыргызстанцы могут приобрести государственные регистрационные номерные знаки с особой комбинацией цифр и букв на автотранспортные средства. Решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Данное решение приняли в целях оптимизации способов продаж.

Гражданин, желающий приобрести на онлайн-аукционе номерной знак с особенной комбинацией цифр, также может указать в дополнение к нему особенную комбинацию букв и сформировать электронную заявку на сайте ГРС.

На сайте не позднее 10 календарных дней до даты проведения онлайн-аукциона размещается информация о его проведении и руководство о порядке регистрации.

Стоимость одинаковых комбинаций букв, например: ААА, ВВВ, DDD, XXX, RRR, составляет 30 тысяч сомов, стоимость разных комбинаций букв, например: NEO, MMA, — 12 тысяч.

Для определения стоимости номерных знаков с особенной комбинацией букв на авто провели анализ, за основу которого взяли проданные номерные знаки с особенной комбинацией цифр, реализуемые на онлайн-аукционе.

Граждане не могут подавать заявки на получение регистрационных номерных знаков с комбинацией букв, обозначающих аббревиатуры государственных органов или межгосударственных объединений, имеющих непристойное, нецензурное или двусмысленное значение, а также обозначающие аббревиатуры товарных знаков и/или фирменных наименований, являющихся объектом интеллектуальной собственности.