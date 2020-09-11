Кара-Суу выбирает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4!

Жители Кара-Суйского района тепло встретили кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Это не просто слова, а реальная поддержка. Политорганизация оказала реальную поддержку во время пандемии. Благодаря всемерной поддержке кандидатов от политического объединения сотни семей получили необходимую помощь, были спасены десятки человеческих жизней.

Искендер Матраимов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Сегодня в республике начался системный кризис. Пандемия коронавируса с начала 2020 года забрала жизни многих наших граждан. Рост безработицы, слабый уровень медицинских услуг, импортозависимая экономика в стране показали отсутствие систематического подхода в государственном управлении и неспособность исполнительной власти принимать самостоятельные решения.

Сейчас население испытывает психологическое давление, эпидемиологическая ситуация и отсутствие видения нашего ближайшего будущего не дают спокойствия. Многие члены политорганизации тоже столкнулись с заболеванием, одни длительно боролись, другие потеряли своих близких. Члены партии «Мекеним Кыргызстан», так же как и большинство жителей, прошли большие потрясения. Многие переосмыслили значимость тех ценностей, которым раньше придавали малое значение. И мы поняли, что страну должны менять и развивать только мы сами».

Алишер Козуев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Каждый из нас прошел непростой путь самоопределения и становления, прежде чем найти своих единомышленников. Нас объединяют схожее понимание того, в каком направлении должна пойти модернизация республики. Наши цели — построение социально ориентированного государства с развитой рыночной экономикой и рост благосостояния каждого соотечественника. «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!»