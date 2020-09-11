16:52
USD 79.06
EUR 93.54
RUB 1.05
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Кара-Суу выбирает партию «Мекеним Кыргызстан» № 4!

Жители Кара-Суйского района тепло встретили кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Это не просто слова, а реальная поддержка. Политорганизация оказала реальную поддержку во время пандемии. Благодаря всемерной поддержке кандидатов от политического объединения сотни семей получили необходимую помощь, были спасены десятки человеческих жизней.

Искендер Матраимов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Сегодня в республике начался системный кризис. Пандемия коронавируса с начала 2020 года забрала жизни многих наших граждан. Рост безработицы, слабый уровень медицинских услуг, импортозависимая экономика в стране показали отсутствие систематического подхода в государственном управлении и неспособность исполнительной власти принимать самостоятельные решения.

Сейчас население испытывает психологическое давление, эпидемиологическая ситуация и отсутствие видения нашего ближайшего будущего не дают спокойствия. Многие члены политорганизации тоже столкнулись с заболеванием, одни длительно боролись, другие потеряли своих близких. Члены партии «Мекеним Кыргызстан», так же как и большинство жителей, прошли большие потрясения. Многие переосмыслили значимость тех ценностей, которым раньше придавали малое значение. И мы поняли, что страну должны менять и развивать только мы сами».

Алишер Козуев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Каждый из нас прошел непростой путь самоопределения и становления, прежде чем найти своих единомышленников. Нас объединяют схожее понимание того, в каком направлении должна пойти модернизация республики. Наши цели — построение социально ориентированного государства с развитой рыночной экономикой и рост благосостояния каждого соотечественника. «Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!»

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 11.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164879/
просмотров: 547
Версия для печати
Материалы по теме
Жылдыз Мусабекова — «Мекеним Кыргызстан» партиясынан депутаттыкка талапкер
«Мекеним Кыргызстан» партиясынын жалпы коомчулукка билдирүүсү
Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Заявление партии «Мекеним Кыргызстан»
Канатбек Азиз: Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 разработает интернет-Конституцию
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Избавим от бюрократии и дублирующих функций!
Мирлан Амантуров: «Мекеним Кыргызстан» № 4 реализует нацпрограмму развития дорог!
Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Агросектор — основа развития для регионов!
Партия «Мекеним Кыргызстан» встретилась с представителями миссии ОБСЕ
«Мекеним Кыргызстан» призывает «Реформу» отказаться от фейков: грязная работа
Популярные новости
Запрет гражданам Кыргызстана на&nbsp;въезд в&nbsp;Россию может быть снят в&nbsp;ближайшее время Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
Кто&nbsp;он, номер два в&nbsp;списке партии &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»
Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Республики&raquo; Выборы-2020. Доверенный, швея, рыбак, грубиян. Кто еще в списке «Республики»
Выборы-2020. Чекист, экстрасенс, журналисты. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Чон казата&raquo; Выборы-2020. Чекист, экстрасенс, журналисты. Кто еще в списке «Чон казата»
Бизнес
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
Более 500 арендаторов Vefa Center в&nbsp;Бишкеке могут остаться без работы Более 500 арендаторов Vefa Center в Бишкеке могут остаться без работы
Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi Будь мобильным! MegaCom запускает сервис MegaTaxi
11 сентября, пятница
16:27
В Иссык-Атинском районе задержан водитель скутера, сбивший передвижную камеру В Иссык-Атинском районе задержан водитель скутера, сбив...
16:25
Выборы-2020. Прокуратура начала проверку публикаций в СМИ и соцсетях о подкупах
16:12
Дело Алмазбека Атамбаева. Канат Сагымбаев просит бойцов «Альфы» сказать правду
16:11
В МВД рассказали подробности задержания сына полпреда Баткенской области
16:00
Почему вы ждете открытия границ с другими странами (опрос)