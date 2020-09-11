Кто он, номер два в списке партии «Мекеним Кыргызстан»

Улан Садалиев — номер два в партийном списке «Мекеним Кыргызстан», не похож на большинство молодых и новых кандидатов от других партий. Чувствуется, что просто поговорить — это не про него. Вероятно, сказалась служба в правоохранительных органах, где за все годы был награжден почетными грамотами и благодарностями, а также ведомственными наградами. Потом Садалиев ушел на гражданку, был избран главой Новопавловского айыл окмоту, далее стал первым заместителем акима Сокулукского района. На должности главы айыл окмоту сумел добиться профицита бюджета.

Но хвастаться своими достижениями 40-летний кандидат в депутаты не любит.

— Судя по всему, вы перфекционист. Такой отличник по жизни.

— Не знаю, как-то не задумывался (смеется). Пожалуй, да, перфекционист. Привык делать свою работу хорошо. Что касается отличника по жизни... Я однозначно не «ботаник». (смеется).

— Перфекционист, не «ботаник», а как еще можете себя охарактеризовать? Вы — темная лошадка для избирателей. Широкой публике неизвестны.

— Если в нескольких словах, то я человек, придающий важное значение самодисциплине, и человек слова. Считаю, что если ты что-то пообещал, то должен расшибиться в лепешку, но сделать.

— Такие установки из семьи или на характере сказалась служба в органах?

— Семья, конечно, повлияла, но в основном Военный лицей, а потом и Академия МВД. В Суворовское училище я пошел сразу после девяти классов. Это был мой осознанный выбор. Мне всегда нравились фильмы про военных. И привлекали люди в погонах. Но я не продолжал династию военных. Скорее, начал. Нас в семье пятеро. Двое моих братишек пошли по моим стопам. Тоже окончили Суворовское. Мама очень переживала, а отец, наоборот, поддержал. И мы родителей не подвели. Все окончили военный лицей успешно. После Суворовского поступил в академию МВД КР.

— Академию МВД Вы тоже окончили с отличием. И вообще, все Ваши четыре диплома о высшем образовании красные.

— Да, это правда (смеется). Но разве это плохо?

— Нет, конечно. Сегодня большая потребность на всех уровнях власти в хорошо образованных людях. Но все-таки, зачем Вам депутатский мандат?

— Попробую объяснить. Понимаете, я всю жизнь работал с населением, и когда был милиционером, и потом, когда был избран главой Новопавловского айыл окмоту, и когда стал чиновником в Сокулукском акимиате. Так вот, я заметил одну тенденцию: большинство наших проблем из-за несовершенства законодательства. К примеру, хочет человек заняться бизнесом, построить маленький перерабатывающий цех и не может оперативно быстро решить вопрос. Нужны разрешительные документы и кучу времени нужно потратить, чтобы все их собрать. Люди по 10-15 лет не могут оформить участок, провести инвентаризацию. Ко мне приходят, просят помощи, а я не могу помочь, все упирается в сырые законы. Именно из-за этих вот, наспех принятых и непродуманных документов к нам и инвесторы слабо приходят. Они просто себя защищенными не чувствуют. И бизнес слабо развивается.

Вы же понимаете, если начнет работать нормальный закон, пойдет и у людей их дело, тогда можно будет говорить о развитии реального сектора экономики, о создании брендовых районов и областей.

Поэтому я хочу стать депутатом, чтобы поработать с законами, то есть по устранению противоречий и вложить свой ум и опыт в это направление и привести их в порядок.

— Знаете, сейчас буквально все кандидаты говорят о необходимости обновления, развития и так далее. И пять лет назад говорили и десять. А изменений так и нет.

— Это правда. Действительно, кажется, что все говорят и обещают одно и то же, а толку нет. Я считаю, чтобы мы выбрались из этой стагнации, надо, чтобы совпали несколько факторов, сложились несколько обстоятельств. Должны совпасть время, место и люди. Сейчас все совпало. Кризис дает определенные возможности и вызывает потребности в людях определенного склада, которые способны что-то менять. В парламент должна прийти крепкая команда, которая знает, что делать и хочет это делать. Такая команда для меня — это команда «Мекеним Кыргызстан».

— А как Вы попали в партию «Мекеним Кыргызстан»?

— Партия проводила своеобразный праймериз. Я никогда не отмахивался от людей, не закрывал перед ними двери. Старался выслушать, помочь. Был на нескольких партийных собраниях. Понравилось. Все по делу. Вообще, «Мекеним Кыргызстан» для меня это партия дела, а не говорильни, и в ее рядах мои единомышленники. Почти все наши кандидаты — это практики, а не теоретики, люди, которые понимают, как и что должно работать. Я же вам говорил про нужные законопроекты. Так вот, я уверен, что «Мекеним Кыргызстан» именно такие и инициирует. У нас хватит на это сил, воли и компетенции.

— Мы наблюдаем новый тренд — он называется омоложение политической элиты. Вы себя считаете молодым политиком? И партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия, где больше кого?

— Я не считаю, что партии надо оценивать по количеству молодых или возрастных кандидатов в списке. Партия — это все-таки в первую очередь идеи, идеология, принципы. Но очевидно, что народ хочет изменений в стране и связывает их с молодежью, потому что молодежь ассоциируется с новыми подходами к решению проблем. В «Мекеним Кыргызстан» мы не гнались за формальным омоложением.

В нашей партии есть и молодые выдвиженцы, и опытные политики. Но наши молодые кандидаты — это не зеленые юнцы, а профессионалы, причем каждый в своей области.

Когда одни молодые — это беспредел, когда одни старики — это трагедия. Мы выбрали золотую середину, сбалансировав опыт и молодость. У нас основной костяк идет в политику осознанно, четко соотнося цели и возможности. Посмотрите биографии наших кандидатов, все прошли отличную школу, имеют солидный послужной список.

— Послушаешь Вас и кажется, что «Мекеним Кыргызстан» — это просто идеальная партия.

— Не бывает идеальных партий, так же как и идеальных людей. Но «Мекеним Кыргызстан» — это действительно очень гармонично подобранная команда. У нас очень цельная программа, с которой мы идем на выборы и собираемся ее реализовать. Каждый может найти в ней что-то для себя. Полезное и реальное. Ведь партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия каждого кыргызстанца.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 11.09.2020.