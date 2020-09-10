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Власть

Президенту в Ошской области показали переоборудованную больницу

В Ошской области завершен ремонт больницы на 150 койко-мест, она оснащена всем необходимым оборудованием. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полпреда области.
 
По ее данным, президент Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом капитального ремонта старого здания профессионально-технического училища № 64, расположенного в селе Баш-Булак Кара-Суйского района, которое перепрофилировали в больницу.
 
Решение переоборудовать здание в больницу на 150 койко-мест было принято во время вспышки коронавирусной инфекции. Согласно данным ведомства, капитальный ремонт производился ОсОО «Сантехмонтаж». Для этого из республиканского бюджета выделено 2 миллиона сомов, из «Социального партнерского фонда регионального развития»  10 миллионов сомов.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/164768/
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