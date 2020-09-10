Президенту в Ошской области показали переоборудованную больницу

В Ошской области завершен ремонт больницы на 150 койко-мест, она оснащена всем необходимым оборудованием. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полпреда области.

По ее данным, президент Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом капитального ремонта старого здания профессионально-технического училища № 64, расположенного в селе Баш-Булак Кара-Суйского района, которое перепрофилировали в больницу.