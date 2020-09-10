Канатбек Азиз: Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 разработает интернет-Конституцию

Партия «Мекеним Кыргызстан» намерена поддерживать все законодательные инициативы, направленные на укрепление свободы слова в стране и развитие гражданского общества.

Сегодня в разных государствах, в том числе и у нас, возникают попытки регулировать интернет путем принятия различных ограничительных мер и запретительных законов.

Международное сообщество уже не первый год обсуждает перспективы принятия общей Конституции (кодекса) интернета. Принятие такой Конституции, например, в рамках ООН способствовало бы снятию многих проблем, связанных с необходимостью введения интернет-правил на национальном уровне.

Принятие Жогорку Кенешем Закона «О манипулировании информацией» широко обсуждалось в обществе, значит, эта тема волнует людей.

Партия «Мекеним Кыргызстан» считает, что мы больше не можем ждать, пока вопрос об интернет-Конституции (кодексе) решится на национальном уровне, говорит кандидат в депутаты Канатбек Азиз.

Мы предлагаем разработать нашу кыргызскую интернет-Конституцию (кодекс).

Сразу после выборов в Жогорку Кенеш организовать рабочую группу по подготовке проекта. В нее в обязательном порядке должны войти авторитетные представители гражданского общества, журналисты, чиновники и депутаты. Проект кыргызской интернет-Конституции должен пройти широкое общественное обсуждение.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 10.09.2020.