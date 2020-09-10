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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Избавим от бюрократии и дублирующих функций!

Сократить министерства и ведомства и многочисленный штат чиновников — с такими решительными предложениями выступают кандидаты в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». По мнению политических деятелей, кардинально реформировать необходимо весь сектор государственного управления.

Сократить число госслужащих как минимум на 9 тысяч человек. По мнению кандидата в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Марлена Маматалиева, многие органы государственного управления дублируют свои функции. Пандемия коронавируса вскрыла проблемные болевые точки, которые образовались в этой сфере.

«Мы видим, что государственные служащие занимают большие должности, но при этом такие дублирующие функции есть и в других министерствах. Соответственно, мы даже не знаем, какое министерство за что отвечает. Мы не знаем, кто ответственен за тот или иной механизм или план работы правительства», — считает Марлен Маматалиев.

Сегодня в республике сложилась крайне неэффективная и неадекватная работа системы государственного управления, полагают эксперты. Она существует уже почти 30 лет, и за годы независимости Кыргызстана улучшить ее пока так и не удалось. Надежда на новый созыв нардепов, которые примут конкретные меры для стабилизации ситуации.

Бюрократические процессы даже в законотворческой деятельности затягиваются на месяцы. Стоит ли говорить о сроках исполнения обращений в те или иные структуры среднестатистических граждан? Еще одна задача, которую предстоит решить будущим народным избранникам, — ликвидировать похожие обязанности и полномочия высокопоставленных служащих, подчеркивает кандидат в депутаты Элнура Алканова.

«Под вопросом целесообразность работы губернаторов. Зачем нужны полномочные представители правительства в каждой области? Чем они занимаются? Они дублируют работу кабмина, работу премьер-министра. Мы считаем, что эти должности стране не нужны», — добавляет она.

Губернаторов упразднить, а сэкономленные средства направить непосредственно на нужды сельских управ и развитие местных органов самоуправления, резюмирует Элнура Алканова.

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 10.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164677/
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